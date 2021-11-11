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الأردن يبدأ إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)

الأردن يبدأ إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، عن بدء إعطاء الجرعة الثالثة لمن هم فوق 18 عاماً ومضى على موعد جرعتهم الثانية 6 أشهر، اعتبارا من اليوم الخميس.

وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، بإعطاء الجرعة الثالثة من مطعوم (كورونا) لعمر 18 سنة فما فوق، على أن يكون قد مضىت ستة أشهر على الأقل على تلقيه الجرعة الثانية من المطعوم، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

وقال الحجاوي: "إن السبب في إعطاء الجرعة الثالثة هو ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس في الأردن".

ودعا إلى تلقي الجرعة الثالثة من نوع الجرعتين الأولى والثانية نفسه، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات "آمنة وفعالة".

وأشار إلى أن أي شخص يستطيع تلقي الجرعة الثالثة دون التسجيل على المنصة.


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