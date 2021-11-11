عبد الكريم قريشي: البرلمان العربي يدعو لمبادرة برلمانية عالمية لنزع السلاح ومواجهة الأوبئة

و جاء ذلك خلال مشاركة "قريشي" في مؤتمر برلماني دولي عقد افتراضيا عبر تقنية "زووم"، حول "نزع السلاح والصحة العامة والأوبئة"، نظمه الاتحاد البرلماني الدولي ومركز جنيف للسياسة الأمنية ومنظمة برلمانيون من أجل عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، ومجلس المستقبل العالمي.



و أضاف "قريشي" أن جميع البرلمانيين حول العالم يمكنهم الإشتراك في صياغة أهداف ومبادئ هذه المبادرة، ووضع خريطة عمل لتنفيذها على أرض الواقع وذلك انطلاقاً من دورهم التشريعي والرقابي المخول لهم دستورياً وقانونياً.



ولفت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، إلى أن الجائحة العالمية غير المسبوقة التي يواجهها اليوم، بقدر ما تحمل من تداعيات كارثية على كافة المستويات، فإنها يجب أن تشكل في الوقت ذاته دافعاً لتحريك الجهود العالمية نحو نزع السلاح، للحفاظ على حقوق الأجيال

القادمة في صحة أفضل، من خلال تعزيز القدرة على مواجهة الأوبئة وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.







رام الله - دنيا الوطندعا الدكتور عبد الكريم قريشي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، إلى إطلاق مبادرة برلمانية عالمية لنزع السلاح، على نحو يحقق المعادلة الصعبة والتوازن المنشود بين معالجة الشواغل الأمنية الملحة من ناحية، وإرساء أسس التنمية المستدامة من ناحية أخرى.