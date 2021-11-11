ما هي إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء؟

معبر رفح البري تم

متابعة مغادرة (533) مسافر،

وإتمام إجراءات جمركية لـ (347) مسافر من الجانب المصري.

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الأربعاء.وقالت الوزارة: "إن الإحصائية جاءت كالتالي في معبر كرم أبو سالم التجاري، حيث التعامل مع (465) شاحنة، واستيراد عدد (433) شاحنة، ومنها مواد البناء (173) شاحنة، وتصدير عدد (24) شاحنة".وفيما يتعلق بمعبر رفح التجاري فلم يعمل يوم أمس،وأماأما كميات الوقود الواردة، فقد دخل (24) شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء.