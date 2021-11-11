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شؤون فلسطينية

الرئيس يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى لدورة جديدة

الرئيس يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى لدورة جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس محمود عباس"أبومازن" مرسوماً يقضي باعتماد تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين بناء على تنسيب من الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية.

و جاء ذلك برئاسته وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: إبراهيم خليل عوض الله – نائب المفتي العام، وإحسان عاشور- مفتي محافظة خانيونس، والشيخ أحمد محمد علي – مفتي محافظة نابلس، و د. جمال الكيلاني- جامعة النجاح الوطنية، وحسن جابر- مفتي محافظة رفح، وحسن اللحام – مفتي محافظة غزة، وأ. د. حسن عبد الرحمن أحمد – رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني، ود. حمزة ذيب – جامعة القدس، وسليم الأشقر- وزارة الأوقاف
والشؤون الدينية، ود. سامي أبو عرجا- جامعة الأزهر "غزة"، وحاتم البكري- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية.

و يضاف لذلك عمار بدوي أيوب – مفتي محافظة طولكرم، ود.
لؤي غزاوي – جامعة الخليل، ومحمد أبو الرب- مفتي محافظة جنين، ومحمد سعيد صلاح- مفتي قوى الأمن الفلسطينية، و"محمد ماهر" مسودة – مفتي محافظة الخليل، ود. محمد مطلق عساف – جامعة القدس، ود. نعيم المصري – جامعة الأزهر "غزة".

وشكر الشيخ محمد حسين الرئيس على إصدار هذا المرسوم الخاص بتشكيل هذه الهيئة الدينية الرفيعة، مشيراً إلى أن الدورة التاسعة للمجلس تنتهي في 25 تشرين الثاني 2021م، ودورة المجلس العاشرة الجديدة مدتها ثلاث سنوات، تبدأ في 7 كانون الأول 2021م، مثنياً على دور أعضاء المجلس السابق، ومبيناً أن
مجلس الإفتاء الأعلى يهدف إلى بيان الأحكام الشرعية للبشرية بأسرها فيما يخص مناحي الحياة كافة.

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