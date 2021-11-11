سرحان يكشف آخر تطورات إعادة الإعمار وملف الأضرار



وأوضح أن هناك عجز بقيمة 80 مليون دولار في ملف أضرار عدوان 2014، وأنهم اتفقوا مع مدير عمليات الوكالة على وضع حلول لهذا الملف، ولو على الأقل إعطاء المستفيدين جزءاً من المبلغ، وتم تشكيل لجنة لذلك إلى أن تأتي منح أكبر لاستكمال كافة الأضرار.





رام الله - دنيا الوطنقال ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، إن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تسير بشكل أسرع من عدوان 2014 بتمويل قطري وآخر مصري وبواقع مليار دولار.وأضاف سرحان في حديثه لإذاعة (الأقصى): "مصر اتجهت للعمل في البنية التحية، وبدأنا العمل بالمنحة المصرية في شارع الرشيد بطول 1.5 كيلو متر، والتركيز على المدن السكنية الثلاثة في ثلاثة مناطق بواقع 2500 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء كُبري في الشجاعية".وتابع سرحان: "نتوقع أن يستغرق بناء المدن السكنية الثلاثة من عام إلى عام ونصف من تاريخ البدء بالإنشاء، والجهات المستفيدة منها هي على فئتين الأولى لذوي الدخل المحدود والمتوسط بنظام الأقساط، والفئة الثانية للحالات الاجتماعية".وذكر وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة: "تقدمنا للمصريين بمقترح للبدء بإعمار الأبراج والعمارات السكنية ووعدوا خيرا بالبدء في إعادة إعمار ثماني أبراج رئيسية مبدئياً، ونتوقع الإنتهاء من إزالة الطوابق الخمسة العليا لبرج الجوهرة في غضون شهر على الأقل، وتم إزالة طابقين ونصف حتى اللحظة".وأكد على أن الأضرار الجزئية البليغة والطفيفة للمنازل مواطن ولاجئ في عدوان 2021 تم وضعها على سلم أولويات الوزارة، وخلال هذا الشهر تشرين ثاني/ نوفمبر، سيتم البدء في إصلاحها حسب ما هو متوفر من تمويل.