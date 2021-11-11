عاجل

  • (رويترز): استقالة الرئيس التنفيذي الجديد لشركة (NSO) الإسرائيلية بعد إدراجها في قائمة واشنطن السوداء

شؤون فلسطينية

سرحان يكشف آخر تطورات إعادة الإعمار وملف الأضرار

سرحان يكشف آخر تطورات إعادة الإعمار وملف الأضرار
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، إن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تسير بشكل أسرع من عدوان 2014 بتمويل قطري وآخر مصري وبواقع مليار دولار. 

وأضاف سرحان في حديثه لإذاعة (الأقصى): "مصر اتجهت للعمل في البنية التحية، وبدأنا العمل بالمنحة المصرية في شارع الرشيد بطول 1.5 كيلو متر، والتركيز على المدن السكنية الثلاثة في ثلاثة مناطق بواقع 2500 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء كُبري في الشجاعية".

وتابع سرحان: "نتوقع أن يستغرق بناء المدن السكنية الثلاثة من عام إلى عام ونصف من تاريخ البدء بالإنشاء، والجهات المستفيدة منها هي على فئتين الأولى لذوي الدخل المحدود والمتوسط بنظام الأقساط، والفئة الثانية للحالات الاجتماعية".

وذكر وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة: "تقدمنا للمصريين بمقترح للبدء بإعمار الأبراج والعمارات السكنية ووعدوا خيرا بالبدء في إعادة إعمار ثماني أبراج رئيسية مبدئياً، ونتوقع الإنتهاء من إزالة الطوابق الخمسة العليا لبرج الجوهرة في غضون شهر على الأقل، وتم إزالة طابقين ونصف حتى اللحظة".

وأكد على أن الأضرار الجزئية البليغة والطفيفة للمنازل مواطن ولاجئ في عدوان 2021 تم وضعها على سلم أولويات الوزارة، وخلال هذا الشهر تشرين ثاني/ نوفمبر، سيتم البدء في إصلاحها حسب ما هو متوفر من تمويل.

وأوضح أن هناك عجز بقيمة 80 مليون دولار في ملف أضرار عدوان 2014، وأنهم اتفقوا مع مدير عمليات الوكالة على وضع حلول لهذا الملف، ولو على الأقل إعطاء المستفيدين جزءاً من المبلغ، وتم تشكيل لجنة لذلك إلى أن تأتي منح أكبر لاستكمال كافة الأضرار.

أخبار ذات صلة

هذا ما حققته حماس بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة

هذا ما حققته حماس بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة

&#34;التعليم العالي&#34; تنظم ندوةً للحديث حول سيرة الشهيد أبو عمار

"التعليم العالي" تنظم ندوةً للحديث حول سيرة الشهيد أبو عمار

فلسطين: ست حالات وفاة و225 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: ست حالات وفاة و225 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار لمدان بتهمة بيع سلع غذائية فاسدة

السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار لمدان بتهمة بيع سلع غذائية فاسدة

الرئيس يضع إكليلاً من الزهور على ضريح عرفات في الذكرى الـ17 لاستشهاده

الرئيس يضع إكليلاً من الزهور على ضريح عرفات في الذكرى الـ17 لاستشهاده

الاقتصاد بغزة تنشر قائمة استرشادية بأسعار السلع الأساسية

الاقتصاد بغزة تنشر قائمة استرشادية بأسعار السلع الأساسية

الاحتلال يهدم بركساً لبيع قطع المركبات جنوب الخليل

الاحتلال يهدم بركساً لبيع قطع المركبات جنوب الخليل

ما هي إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء؟

ما هي إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; تنظم ندوةً للحديث حول سيرة الشهيد أبو عمار

"التعليم العالي" تنظم ندوةً للحديث حول سيرة الشهيد أبو عمار

السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار لمدان بتهمة بيع سلع غذائية فاسدة

السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار لمدان بتهمة بيع سلع غذائية فاسدة

الاحتلال يهدم بركساً لبيع قطع المركبات جنوب الخليل

الاحتلال يهدم بركساً لبيع قطع المركبات جنوب الخليل

ما هي إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء؟

ما هي إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء؟

الرئيس يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى لدورة جديدة

الرئيس يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى لدورة جديدة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات

إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني (شباب) يثمن طرد السفيرة الإسرائيلية من كلية لندن للإقتصاد

إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني (شباب) يثمن طرد السفيرة الإسرائيلية من كلية لندن للإقتصاد

منوعات

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

شاهد: لطفي لبيب ينفي اعتزاله عن التمثيل

شاهد: لطفي لبيب ينفي اعتزاله عن التمثيل

بعد التغريدة التي نشرتها.. هل ياسمين صبري حامل؟

بعد التغريدة التي نشرتها.. هل ياسمين صبري حامل؟

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

عربي

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والعراق

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والعراق

الأردن يبدأ إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)

الأردن يبدأ إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)

لبنان: نؤكد عدم وجود أزمة محروقات في البلاد

لبنان: نؤكد عدم وجود أزمة محروقات في البلاد