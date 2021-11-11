الصحة السعودية توجه رسالة لمواطنيها في المملكة

عبد الله بن مفرح عسيري،











رام الله - دنيا الوطنوجهوكيل وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، رسالة لمليوني مواطن ومقيم في المملكة.وقال وكيل الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن الموجة الحالية من كورونا في أوروبا سببها انخفاض التغطية باللقاح خاصة في شرق القارة العجوز".وأضاف: "أن حوالي مليوني مواطن سعودي ومقيم ممن أعمارهم 12 سنة فأكثر لم يحصلوا على الجرعة الثانية حتى الآن، موجها رسالة لهم: "نرجوكم تقدموا واحصلوا على الجرعة الثانية من أي لقاح معتمد".وتابع وكيل الصحة: "كونوا سببا في استكمال الميل الأخير من هذه الرحلة الشاقة".وفي وقت سابق، وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن إحصائية جديدة لمستجدات (كورونا) في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 38 حالة إصابة مؤكدة وتعافي 59 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 49 حالة، أمس الأربعاء.