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تركيا: إنقاذ 75 طالب لجوء في بحر إيجة

تركيا: إنقاذ 75 طالب لجوء في بحر إيجة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت خفر السواحل التركي، اليوم الخميس، عن إنقاذها لـ75 طالب لجوء في بحر إيجة، قبالة سواحل ولاية إزمير.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية، في بيان لها: "إن فرقها تلقت معلومات بوجود مجموعة من طالبي اللجوء على متن قارب تعطل محركه قبالة سواحل قضاء سفري حصار التابع لولاية إزمير"، وفق (روسيا اليوم).

وأضافت: "أن فرقا من خفر السواحل توجهت إلى الموقع، وأنقذت 20 مهاجرا غير نظامي، وتبين أن عناصر من خفر السواحل اليوناني أجبروهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية".

في السياق ذاته ، أنقذت الفرق التركية 55 طالب لجوء، قبالة سواحل قضاءي فوتشا وديكيلي في الولاية، أجبرتهم فرق خفر السواحل اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

فيما ونقلت السطات التركية المهاجرين إلى البر قبل تسليمهم إلى إدارة الهجرة بالولاية.

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