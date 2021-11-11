إسرائيل توصي بالمصادقة على بيع أسهم (ديلك) للإمارات

وحسب موقع (كالكلست) الإسرائيلي الاقتصادي، فإن شركة (ديلك) تمتلك اليوم 22% من حقل (تمار) والصفقة تشمل نقل كافة أسهمها وكانت جزءًا من اتفاق غاز يلزم شركة (ديلك) بيع كافة اسهمها في تمار، وتمتلك (ديلك) حاليًا 45% من أسهم حقل (لفياتان)، وفق موقع (عكا).





وأوضحت وزارة الطاقة الاسرائيلية أن دخول شركة (مبادرة للبترول) لقطاع الغاز الطبيعي في إسرائيل ستساهم بنشاطه وستشكل مدخلا للتعاون مع شركات امتنعت بالماضي عم العمل في إسرائيل لأسباب جيوسياسية.





وبحسبهم فإن ممثلو الشركة ينوون فتح مكتب خاص لهم في إسرائيل وتوسيع نشاطاتهم في مجال الطاقة، بما يشمل الطاقة المتجددة وأيضًا مجال الصناعة والابتكار الأخرى.





وبعد القرار الذي اتخذه المسؤول عن النفط، لا زالت هناك حاجة لموافقة المسؤول الإسرائيلي عن المنافسة، وبعد الحصول على موافقة سلطة المنافسة، يجب الخصول على مصادقة المسؤول عن النفط في وزارة الطاقة للحصول على الموافقة النهائية.



