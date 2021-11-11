شاهد: الثلوج تعطل الحركة في الصين وتتسبب بإغلاق أبواب المنازل

شهدت الصين تساقطاً كثيفاً للثلوج، حيث سجل تساقط الثلوج في شمال الصين أرقاما قياسية في العديد من المناطق هناك، بصورة أدت إلى إغلاق أبواب بعض المنازل وتعطيل وسائل المواصلات العامة.



وذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) الصينية، أن استمرار تساقط الثلوج في العديد من المدن شمالي الصين تسبب في أزمة مرورية، كما نشرت مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانباً من المشاهد التي تسببت فيها الثلوج المتساقطة بكثافة شمالي البلاد.



وأشارت إلى إن منطقة منغوليا الداخلية شهدت تساقطاً للثلوج على مدى 46 ساعة متواصلة، وفقا للسلطات المحلية ما تسبب في تغطية سيارات بطبقات كثيفة من الثلوج التي تسببت أيضاً في إغلاق بعض أبواب المنازل.



ويرصد الفيديو عدداً من الحافلات التي توقفت بسبب الثلوج بينما يحاول الركاب مساعدتها في التحرك مجدداً، كما ظهر بعض الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التزحلق على الجليد للانتقال من مكان إلى آخر.









رام الله - دنيا الوطن