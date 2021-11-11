عاجل

  • إعلام الأسرى: وحدات القمع تعتدي على عدد من الأسرى في سجن شطة والأحداث متواصلة وقابلة للتصعيد

  • توتر شديد يسود سجن شطة منذ الأمس بعد اقتحام وحدات القمع أقسام الأسرى وإجراء عمليات تفتيش استفزازية

دولي

تركيا تعتقل إسرائيليين اثنين دون توضيح الأسباب

تركيا تعتقل إسرائيليين اثنين دون توضيح الأسباب
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت قناة كان الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن السلطات التركية اعتقلت إسرائيليين اثنين، في ظروف غامضة، دون أي توضيحات حول أسباب ذلك.

وبحسب القناة، فإن الخارجية الإسرائيلية أكدت علمها بالموضوع وأنها تتابع قضيتهما دون مزيد من التفاصيل، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إسرائيلية الشهر الماضي، باعتقال السلطات التركية مجموعة مؤلفة من 15 شخصًا بتهمة التجسس لصالح جهاز (الموساد) الإسرائيلي في خمس خلايا تجسس، كما نشرت وسائل الإعلام صورة لعدد من المشتبه بهم.

وبحسب التقارير، فإن (العملاء) مواطنون أتراك وأجانب، وجميعهم من أصل عربي، تلقوا أموالًا مقابل التجسس، في المقابل نشرت صحيفة (صباح) التركية، صورة للمتهمين الـ 15 بالتجسس لصالح الموساد.

وأوضحت أن بعض المتهمين كانت مهمتهم تقديم المعلومات والتجسس بينما قدم البعض الآخر الأموال الممنوحة للجواسيس.

أخبار ذات صلة

تركيا: إنقاذ 75 طالب لجوء في بحر إيجة

تركيا: إنقاذ 75 طالب لجوء في بحر إيجة

إسرائيل توصي بالمصادقة على بيع أسهم (ديلك) للإمارات

إسرائيل توصي بالمصادقة على بيع أسهم (ديلك) للإمارات

شاهد: الثلوج تعطل الحركة في الصين وتتسبب بإغلاق أبواب المنازل

شاهد: الثلوج تعطل الحركة في الصين وتتسبب بإغلاق أبواب المنازل

الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل: سندمركم في هذه الحالة

الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل: سندمركم في هذه الحالة

اليابان: نسعى لعلاقات جيدة مع الصين

اليابان: نسعى لعلاقات جيدة مع الصين

روسيا: تدعو إيران والولايات المتحدة إلى عدم التصعيد

روسيا: تدعو إيران والولايات المتحدة إلى عدم التصعيد

الدولار الأمريكي يصل إلى أعلى مستوياته مقابل الجنيه الإسترليني واليورو

الدولار الأمريكي يصل إلى أعلى مستوياته مقابل الجنيه الإسترليني واليورو

&#34;الصحة العالمية&#34;: ننتظر بفارغ الصبر الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لـ(كورونا)

"الصحة العالمية": ننتظر بفارغ الصبر الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات

إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني (شباب) يثمن طرد السفيرة الإسرائيلية من كلية لندن للإقتصاد

إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني (شباب) يثمن طرد السفيرة الإسرائيلية من كلية لندن للإقتصاد

الديمقراطية: &#34;عرفات&#34; كان قائداً وزعيماً تشاورياً يجيد المراجعة لمواقفه عند المحطات الكبرى

الديمقراطية: "عرفات" كان قائداً وزعيماً تشاورياً يجيد المراجعة لمواقفه عند المحطات الكبرى

فدا: الوفاء لـ&#34;أبو عمار&#34; يكون باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام

فدا: الوفاء لـ"أبو عمار" يكون باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام

اتحاد المرأة يشارك في وقفة للمطالبة بوقف قرار الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية

اتحاد المرأة يشارك في وقفة للمطالبة بوقف قرار الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج &#34;ياسر عرفات&#34; وصمام الأمان للحقوق الفلسطينية

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج "ياسر عرفات" وصمام الأمان للحقوق الفلسطينية

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

&#34;التربية&#34; اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

"التربية" اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

منوعات

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

شاهد: لطفي لبيب ينفي اعتزاله عن التمثيل

شاهد: لطفي لبيب ينفي اعتزاله عن التمثيل

بعد التغريدة التي نشرتها.. هل ياسمين صبري حامل؟

بعد التغريدة التي نشرتها.. هل ياسمين صبري حامل؟

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

عربي

السعودية تحذر من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية

السعودية تحذر من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية

مصر: نسبة ضحايا حوادث الطرق في البلاد من أعلى المعدلات العالمية

مصر: نسبة ضحايا حوادث الطرق في البلاد من أعلى المعدلات العالمية

الكويت تقرر منع السودانيين من دخول البلاد

الكويت تقرر منع السودانيين من دخول البلاد

السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية

السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية