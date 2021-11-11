تركيا تعتقل إسرائيليين اثنين دون توضيح الأسباب





رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة كان الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن السلطات التركية اعتقلت إسرائيليين اثنين، في ظروف غامضة، دون أي توضيحات حول أسباب ذلك.وبحسب القناة، فإن الخارجية الإسرائيلية أكدت علمها بالموضوع وأنها تتابع قضيتهما دون مزيد من التفاصيل، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إسرائيلية الشهر الماضي، باعتقال السلطات التركية مجموعة مؤلفة من 15 شخصًا بتهمة التجسس لصالح جهاز (الموساد) الإسرائيلي في خمس خلايا تجسس، كما نشرت وسائل الإعلام صورة لعدد من المشتبه بهم.وبحسب التقارير، فإن (العملاء) مواطنون أتراك وأجانب، وجميعهم من أصل عربي، تلقوا أموالًا مقابل التجسس، في المقابل نشرت صحيفة (صباح) التركية، صورة للمتهمين الـ 15 بالتجسس لصالح الموساد.وأوضحت أن بعض المتهمين كانت مهمتهم تقديم المعلومات والتجسس بينما قدم البعض الآخر الأموال الممنوحة للجواسيس.