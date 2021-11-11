مصر: نسبة ضحايا حوادث الطرق في البلاد من أعلى المعدلات العالمية

رام الله - دنيا الوطنقال أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس بمصر، على أن وباء (كورونا) ساهمت في تقليل عدد حوادث الطرق عالمياً بسبب تراجع الحركة في الشوارع.وأضاف: "أن محافظة القاهرة كانت الأكثر التزاماً بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو سبب انخفاض حوادثها المرورية خلال الجائحة العالمية"، وفق (الشروق المصرية).وتابع خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرنس ببرنامج "حديث القاهرة: "أن اشتراك سيارات النقل مع الملاكي في الطرق وراء 40% من أسباب وقوع الحوادث، موضحا أن الطرق في مصر لها طبيعة خاصة وتخترق المدن، مما يزيد من ضحايا الحوادث".وذكر: "أن ضحايا حوادث الطرق المصرية من أعلى المعدلات العالمية، كما أن حوادث سيارات النقل والشبورة وراء زيادة معدلات القتلى"، مشيراً إلى أن نظم المراقبة الإلكترونية المستحدثة ستساهم في تقليل حوادث الطرق بمصر.