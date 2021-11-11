الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل: سندمركم في هذه الحالة



وتابع: "إن السلطات الإسرائيلية تعلم أن بامكانها بدء المواجهة لكنها لن تكون من ينهيها و النهاية ستكون بيدنا، سوف يتم تدميرهم لو أعطونا الذريعة اللازمة، الحكومة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن فرص بقائها و تعقد ندوات لمناقشة مخاوفها بهذا الخصوص هي إسرائيل".



و أردف قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري الإيراني بقوله: "من يفكر بالتهديدات الوجودية محكوم بالزوال ولا يستطيع الحديث عن بلدان أخرى و تهديدها، هذه التهديدات لها مصارف داخلية في إسرائيل".







رام الله - دنيا الوطنقال عنيد حاجي زاده، قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري الإيراني إنه سيتم تدمير إسرائيل في حال شنت أي عدوان على إيران، لافتاً إلى أن "المسيرات الإيرانية شوكة في عيون الأعداء".وأضاف زاده: "لا حاجة للحديث عن قدراتنا، العدو يعرفها ولذلك يطالب التفاوض حول قدراتنا الصاروخية و يسعى للحد من قدرات مسيراتنا، حاولوا لسنوات منعنا من خلال الحظر العسكري و منعنا من شراء الأسلحة و لم يحققوا اي نتيجة"، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).