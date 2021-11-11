منظمة العدل والتنمية تشيد بدور الجزائر الدبلوماسي

رام الله - دنيا الوطنأشادت منظمة العدل والتنمية للدراسات على دور الجزائر لإعادة سوريا لجامعة الدول العربية كما إشادت بمواقف الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون و وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وهى مواقف داعمة لاعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.وطالبا المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى وزراء الخارجية العرب بزيارة دمشق والانفتاحعلى عودة العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وسوريا.وأكدان مؤتمر القمة العربية الذى يعقد بمارس القادم بالجزائر سيكون بداية لاعادة سورياالى جامعة الدول العربية واعادة دمشق الى محيطها العربى.