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الكويت تقرر منع السودانيين من دخول البلاد

الكويت تقرر منع السودانيين من دخول البلاد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة القبس الكويتية، أن إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست بالكويت،  تلقت أمراً شفهياً، بإيقاف كل المعاملات المتعلقة بالجنسية السودانية، وذلك حتى إشعار آخر.

ووفق (القبس) فقد أرجعت مصادر أمنية رفيعة الأسباب إلى "الاضطرابات الداخلية في السودان"، مشيرة إلى أن الإجراءات المتعلقة بأبناء الجالية السودانية، سواء الخاصة بسمات الزيارة بجميع أنواعها، وتأشيرات العمل الخاصة بوزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم وقفها.

وقالت المصادر، أن "هذا الإجراء تم إتباعه مع معظم الدول التي شهدت اضطرابات داخلية، وأن الهدف من وراءه يعود إلى أن عدداً من الجاليات التي تحدث في بلادها اضطرابات وتظاهرات، تحاول وبشكل مكثف جلب أهاليها إلى الكويت عن طريق الزيارات والالتحاق بعائل والإقامات على الشركات، مما قد يتسلل بينهم مطلوبون لدى سلطات بلادهم، أو عناصر خطرة على الأمن".

وتابعت "هذا الأمر لا توافق عليه السلطات الأمنية من أجل حفظ الأمن الداخلي"، مؤكدة  أن من لديهم إقامات داخل البلاد من السودانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، ومن حقهم تجديد إقاماتهم.


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