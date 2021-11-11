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شؤون فلسطينية

اتحاد المرأة يشارك في وقفة للمطالبة بوقف قرار الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية

اتحاد المرأة يشارك في وقفة للمطالبة بوقف قرار الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
شارك اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اليوم الخميس، في الوقفة لمطالبة الأمم المتحدة بالتحرك الجاد من أجل إلغاء القرار الإسرائيلي الجائر وحماية منظمات المجتمع المدني أمام مقر الأمم المتحدة "الأونسكو".

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالتوازي مع وقفة مماثلة تنظمها الشبكة في الضفة الغربية رفضا لقرار وزير جيش الاحتلال بتصنيف ستة منظمات أهلية فلسطينية كمنظمات إرهابية.

وطالبت آلاف المشاركات والمشاركين في هذه التظاهرة بوقف قرار الاحتلال ووقف كافة الاعتداءات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني مؤكدين على ضرورة قيام المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأممية بتوحيد الجهود في التصدي للترهيب الإسرائيلي الذي يعبر عن عجرفة متأصلة لا تحترم القانون الدولي ولا منظومة حقوق الإنسان.

ورفع المشاركات والمشاركون العلم الفلسطيني، والشعارات المطالبة بوقف القرار الظالم، ووقف سياسته الاحتلال البشعة بحق المدنيين والمؤسسات الفلسطينية.

وأكدت تغريد جمعة المديرة التنفيذية للاتحاد ان هذا القرار باطل جملة وتفصيلا والذي يعتبر تغول على المجتمع الدولي وضد حقوق النساء الفلسطينيات المشروعة المتمثلة في حقهن الطبيعي في الدفاع عن حقوقهن الوطنية والاجتماعية والثقافية والقانونية مشددة على دور اتحاد لجان المرأة الفلسطينية على حقه المشروع في الاستمرار في الدفاع عن مكتسباته النضالية الوطنية والنسوية التاريخية.

وطالبت جمعة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف القرار الوقوف بحزم أمام هذه الاعتداءات المتكررة داعية كافة الجهات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تكثيف العمل في توثيق ورصد ومتابعة حقوق الإنسان الفلسطيني، ونشرها والإبلاغ عنها.

وتحدثت احدى المشاركات في الوقفة وإحدى المستفيدات من مشاريع الاتحاد ان قرار الاحتلال سيفقدها بيتها الآمن وملجئها في حال اغلق اتحاد لجان المرأة مطالبة بالوقوف معا لوقف هذا القرار.

وفي نهاية الوقفة قام وفد من شبكة المنظمات الأهلية بتسليم مدير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام مذكرة الشبكة للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنتونيو جوتيرش "طالبوا فيها الضغط على الاحتلال من أجل وقف القرار بحق المؤسسات وحماية المجتمع الفلسطيني ومؤسساته.


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