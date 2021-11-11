اليابان: نسعى لعلاقات جيدة مع الصين

يوشيماسا هاياشي،





رام الله - دنيا الوطنأفادتوزير الخارجية الياباني الجديد، أن بلاده ترى أهمية إقامة علاقات بناءة ومستقرة مع الصين، داعياً الجارة الكبرى لبلاده إلى التحلي بسلوك ينم عن مسؤولية.وقال هاياشي، في أول مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس "العلاقات بين اليابان والصين تزداد أهميتها ليس فقط بالنسبة للدولتين ولكن أيضا من أجل سلام ورخاء المنطقة والمجتمع الدولي".وأضاف "نطالب بسلوك مسؤول ونؤكد على ذلك مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوار والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة".وتابع:" هاياشي إن الوقت لم يحن بعد لتحديد موعد لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لليابان بسبب جائحة فيروس كورونا، بعد تأجيل الزيارة التي كان مقررا لها العام الماضي بسبب الجائحة".وتوترت العلاقات بين اليابان والصين منذ سنوات بسبب نزاع على مجموعة من الجزر الصغيرة في بحر الصين الشرقي بالإضافة إلى إرث العدوان العسكري الياباني في الماضي.