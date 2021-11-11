عاجل

  • توتر شديد يسود سجن شطة منذ الأمس بعد اقتحام وحدات القمع أقسام الأسرى وإجراء عمليات تفتيش استفزازية

شؤون فلسطينية

عائلة الجندي الذي قتل على حدود غزة تهدد بتقديم التماس ضد جيش الاحتلال

عائلة الجندي الذي قتل على حدود غزة تهدد بتقديم التماس ضد جيش الاحتلال
قناص حرس الحدود بارئيل شمويلي
رام الله - دنيا الوطن
حذرت عائلة بارئيل شمويلي قناص حرس الحدود  الذي قتل على حدود قطاع غزة، من أنها إذا لم تتلق أي تفاصيل من الجيش الإسرائيلي حول ظروف مقتل ابنها في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، فإنها ستقدم التماساً للمحكمة العليا ضد الجيش.

وأوضحت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن العائلة تطالب بتلقي إجابات واقعية ومفصلة ومعللة من خلال تشكيل لجنة تحقيق عسكرية خارج التسلسل القيادي، تجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بمسار ذلك الحدث، والإخفاقات التي سبقته.

وأفادت الصحيفة بأنه طُلب من الجيش إمداد العائلة بجميع مقاطع الفيديو العسكرية التي توثق الحادث.

وقالت الصحيفة: "تطالب العائلة بمعرفة سبب عدم إعطاء تعليمات فورية فترة الحدث لضمان حماية الجنود، وسبب الإخفاق في منع تقدم مئات الفلسطينيين نحو الجدار، ولماذا لم يطلق النار نحوهم، ولماذا لم يطلق الجيش النار ولم يتخذ أي إجراء آخر لاعتقال المنفذ، كما تطالب بمعلومات حول الاستعدادات الطبية الأولية للجيش في المكان".

وأصيب بارئيل شمويلي قناص حرس الحدود الإسرائيلي بحالة حرجة على حدود قطاع غزة في 21 آب/ أغسطس الماضي، ولقي مصرعه بعد عدة أيام.

أخبار ذات صلة

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات

إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني (شباب) يثمن طرد السفيرة الإسرائيلية من كلية لندن للإقتصاد

إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني (شباب) يثمن طرد السفيرة الإسرائيلية من كلية لندن للإقتصاد

الديمقراطية: &#34;عرفات&#34; كان قائداً وزعيماً تشاورياً يجيد المراجعة لمواقفه عند المحطات الكبرى

الديمقراطية: "عرفات" كان قائداً وزعيماً تشاورياً يجيد المراجعة لمواقفه عند المحطات الكبرى

فدا: الوفاء لـ&#34;أبو عمار&#34; يكون باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام

فدا: الوفاء لـ"أبو عمار" يكون باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام

اتحاد المرأة يشارك في وقفة للمطالبة بوقف قرار الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية

اتحاد المرأة يشارك في وقفة للمطالبة بوقف قرار الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية

بيت لحم: الاحتلال يقمع مسيرة لإحياء ذكرى عرفات ويصيب عشرات الطلبة بالاختناق

بيت لحم: الاحتلال يقمع مسيرة لإحياء ذكرى عرفات ويصيب عشرات الطلبة بالاختناق

قطاع غزة: 3 حالات وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: 3 حالات وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

صحيفة تكشف أهم شروط الرئيس عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

صحيفة تكشف أهم شروط الرئيس عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات

إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني (شباب) يثمن طرد السفيرة الإسرائيلية من كلية لندن للإقتصاد

إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني (شباب) يثمن طرد السفيرة الإسرائيلية من كلية لندن للإقتصاد

الديمقراطية: &#34;عرفات&#34; كان قائداً وزعيماً تشاورياً يجيد المراجعة لمواقفه عند المحطات الكبرى

الديمقراطية: "عرفات" كان قائداً وزعيماً تشاورياً يجيد المراجعة لمواقفه عند المحطات الكبرى

فدا: الوفاء لـ&#34;أبو عمار&#34; يكون باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام

فدا: الوفاء لـ"أبو عمار" يكون باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام

اتحاد المرأة يشارك في وقفة للمطالبة بوقف قرار الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية

اتحاد المرأة يشارك في وقفة للمطالبة بوقف قرار الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج &#34;ياسر عرفات&#34; وصمام الأمان للحقوق الفلسطينية

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج "ياسر عرفات" وصمام الأمان للحقوق الفلسطينية

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

&#34;التربية&#34; اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

"التربية" اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

منوعات

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

شاهد: لطفي لبيب ينفي اعتزاله عن التمثيل

شاهد: لطفي لبيب ينفي اعتزاله عن التمثيل

بعد التغريدة التي نشرتها.. هل ياسمين صبري حامل؟

بعد التغريدة التي نشرتها.. هل ياسمين صبري حامل؟

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

عربي

السعودية تحذر من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية

السعودية تحذر من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية

مصر: نسبة ضحايا حوادث الطرق في البلاد من أعلى المعدلات العالمية

مصر: نسبة ضحايا حوادث الطرق في البلاد من أعلى المعدلات العالمية

الكويت تقرر منع السودانيين من دخول البلاد

الكويت تقرر منع السودانيين من دخول البلاد

السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية

السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية