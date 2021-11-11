عائلة الجندي الذي قتل على حدود غزة تهدد بتقديم التماس ضد جيش الاحتلال

بارئيل شمويلي قناص حرس الحدود الإسرائيلي بحالة حرجة على حدود قطاع غزة في 21 آب/ أغسطس الماضي، ولقي مصرعه بعد عدة أيام.

رام الله - دنيا الوطنحذرت عائلة بارئيل شمويلي قناص حرس الحدود الذي قتل على حدود قطاع غزة، من أنها إذا لم تتلق أي تفاصيل من الجيش الإسرائيلي حول ظروف مقتل ابنها في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، فإنها ستقدم التماساً للمحكمة العليا ضد الجيش.وأوضحت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن العائلة تطالب بتلقي إجابات واقعية ومفصلة ومعللة من خلال تشكيل لجنة تحقيق عسكرية خارج التسلسل القيادي، تجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بمسار ذلك الحدث، والإخفاقات التي سبقته.وأفادت الصحيفة بأنه طُلب من الجيش إمداد العائلة بجميع مقاطع الفيديو العسكرية التي توثق الحادث.وقالت الصحيفة: "تطالب العائلة بمعرفة سبب عدم إعطاء تعليمات فورية فترة الحدث لضمان حماية الجنود، وسبب الإخفاق في منع تقدم مئات الفلسطينيين نحو الجدار، ولماذا لم يطلق النار نحوهم، ولماذا لم يطلق الجيش النار ولم يتخذ أي إجراء آخر لاعتقال المنفذ، كما تطالب بمعلومات حول الاستعدادات الطبية الأولية للجيش في المكان".وأصيب