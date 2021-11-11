عاجل

  • توتر شديد يسود سجن شطة منذ الأمس بعد اقتحام وحدات القمع أقسام الأسرى وإجراء عمليات تفتيش استفزازية

شؤون فلسطينية

صحيفة تكشف أهم شروط الرئيس عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

صحيفة تكشف أهم شروط الرئيس عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الشرق الأوسط): إنه لا تغيير على شروط الرئيس محمود عباس في تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يعترف أي طرف فيها، بما في ذلك حركة حماس، بالشرعية الدولية.

وأكدت الصحيفة نقلًا عن مصدرها أن هذا أحد أهم الشروط، لكنه أيضاً لن يقبل بالتجاوب مع مساعي الولايات المتحدة، إذا لم يكن ذلك ضمن خطة لدفع جهود السلام في المنطقة، موضحاً أن "هناك مساعي أميركية وعربية كذلك من أجل حكومة تشارك فيها (حماس)، ومردّ ذلك إلى تحقيق هدوء طويل في غزة، رغم أنه ليست هناك آفاق واضحة في الضفة".

 وأضاف: "إذا أراد الأميركيون التقدم إلى الأمام، فعليهم إعادة فتح القنصلية في القدس كما وعدوا، وتحقيق هدوء شامل وإعادة دفع عملية السلام إلى الأمام".

وحاول الأميركيون قبل أسابيع طرح فكرة حكومة وحدة أولاً، عندما زار نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية - الإسرائيلية هادي عمرو، رام الله والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 وقدم عمرو اقتراحاً لتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها ممثلو حماس أو حكومة تكنوقراط، ورد عباس بأنه يعارض حكومة تكنوقراط، ولن يقبل بوضع تكون فيه حماس جزءاً من الحكومة دون التزامها بالاتفاقيات الموقَّعة مع إسرائيل.

ونشرت قناة (i24) تقريراً، قالت فيه إن الإدارة الأميركية تجهّز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية، في حين أن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد بعد موقفها من المبادرة.

ووفقاً للتفاصيل التي كشفتها القناة، فإن الأميركيين يأملون أن تسهم الحكومة المرتقبة بإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس. وتستند المبادرة الأميركية إلى تشكيل حكومة تضم وزراء وممثلين من حركتي حماس وفتح، إلى جانب مختصين بجوانب عديدة ولا ينتمون لأي تيار سياسي.

وأضافت (الشرق الأوسط): "تسعى الإدارة الأميركية إلى إخراج السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية، وخلق حالة من الهدوء في المنطقة من خلال تشكيل هذه الحكومة، كما تسعى واشنطن للتوصل إلى تهدئة في كلتا الجبهتين، غزة والضفة، أمام إسرائيل".

وجاء التقرير بعد ساعات من إعلان عباس أنه جاهز لمصالحة، لكن بشروط. مشدداً: "نحن جاهزون كل الجاهزية للمصالحة، ولكن لنا طلب واحد، هو أننا جميعاً نلتزم ونطبّق الشرعية الدولية، فإذا حصل هذا فإن عجلة المصالحة ستجري فوراً، وهذا هو الطريق السليم والصحيح لاستعادة الوحدة والسير في الطريق الديمقراطي".

أخبار ذات صلة

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات

إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني (شباب) يثمن طرد السفيرة الإسرائيلية من كلية لندن للإقتصاد

إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني (شباب) يثمن طرد السفيرة الإسرائيلية من كلية لندن للإقتصاد

الديمقراطية: &#34;عرفات&#34; كان قائداً وزعيماً تشاورياً يجيد المراجعة لمواقفه عند المحطات الكبرى

الديمقراطية: "عرفات" كان قائداً وزعيماً تشاورياً يجيد المراجعة لمواقفه عند المحطات الكبرى

فدا: الوفاء لـ&#34;أبو عمار&#34; يكون باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام

فدا: الوفاء لـ"أبو عمار" يكون باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام

اتحاد المرأة يشارك في وقفة للمطالبة بوقف قرار الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية

اتحاد المرأة يشارك في وقفة للمطالبة بوقف قرار الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية

بيت لحم: الاحتلال يقمع مسيرة لإحياء ذكرى عرفات ويصيب عشرات الطلبة بالاختناق

بيت لحم: الاحتلال يقمع مسيرة لإحياء ذكرى عرفات ويصيب عشرات الطلبة بالاختناق

قطاع غزة: 3 حالات وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: 3 حالات وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

عائلة الجندي الذي قتل على حدود غزة تهدد بتقديم التماس ضد جيش الاحتلال

عائلة الجندي الذي قتل على حدود غزة تهدد بتقديم التماس ضد جيش الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات

إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني (شباب) يثمن طرد السفيرة الإسرائيلية من كلية لندن للإقتصاد

إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني (شباب) يثمن طرد السفيرة الإسرائيلية من كلية لندن للإقتصاد

الديمقراطية: &#34;عرفات&#34; كان قائداً وزعيماً تشاورياً يجيد المراجعة لمواقفه عند المحطات الكبرى

الديمقراطية: "عرفات" كان قائداً وزعيماً تشاورياً يجيد المراجعة لمواقفه عند المحطات الكبرى

فدا: الوفاء لـ&#34;أبو عمار&#34; يكون باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام

فدا: الوفاء لـ"أبو عمار" يكون باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام

اتحاد المرأة يشارك في وقفة للمطالبة بوقف قرار الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية

اتحاد المرأة يشارك في وقفة للمطالبة بوقف قرار الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج &#34;ياسر عرفات&#34; وصمام الأمان للحقوق الفلسطينية

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج "ياسر عرفات" وصمام الأمان للحقوق الفلسطينية

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

&#34;التربية&#34; اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

"التربية" اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

منوعات

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

شاهد: لطفي لبيب ينفي اعتزاله عن التمثيل

شاهد: لطفي لبيب ينفي اعتزاله عن التمثيل

بعد التغريدة التي نشرتها.. هل ياسمين صبري حامل؟

بعد التغريدة التي نشرتها.. هل ياسمين صبري حامل؟

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

عربي

السعودية تحذر من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية

السعودية تحذر من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية

مصر: نسبة ضحايا حوادث الطرق في البلاد من أعلى المعدلات العالمية

مصر: نسبة ضحايا حوادث الطرق في البلاد من أعلى المعدلات العالمية

الكويت تقرر منع السودانيين من دخول البلاد

الكويت تقرر منع السودانيين من دخول البلاد

السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية

السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية