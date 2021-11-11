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شؤون فلسطينية

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج "ياسر عرفات" وصمام الأمان للحقوق الفلسطينية

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج "ياسر عرفات" وصمام الأمان للحقوق الفلسطينية
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد ابو هولي
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد ابو هولي الى تعزيز الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام لمواجهة جرائم الاحتلال والحفاظ على مكتسبات شعبنا الوطنية وحماية المشروع الوطني الفلسطيني الذي قدم الشهيد ياسر عرفات حياته ثمناً له.

وأضاف في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه، اليوم بمنسبة الذكرى (17) لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، "ان منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى على نهج الشهيد الرئيس ياسر عرفات وصمام الامان للحقوق الفلسطينية ولمكتسبات الثورة الفلسطينية التي قاتل واستشهد من اجلها الشهيد ياسر عرفات بقيادة الرئيس ابو مازن" .

وحيا أبو هولي الشعب الفلسطيني الذي يقف الى جانب الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في معركته السياسية والدبلوماسية من أجل انتزاع قرار بانتهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس، وتحقيق حلم الشهيد ياسر عرفات بتجسيد اعلان الاستقلال على الأرض الفلسطينية الذي اعلنه الشهيد الرئيس ياسر عرفات في خطابه التاريخي من قلب العاصمة الجزائرية في الخامس عشر من نوفمبر لعام 1988 والتي تفصلنا عن ذكراه الثالثة والثلاثون بضعة ايام .

وأكد أن الشهيد ياسر عرفات برمزيته وكوفيته لا ينطفئ ولا يرحل ولا يغيب لافتاً الى ان الأجيال التي تربت وتعلمت من الرئيس الشهيد ياسر عرفات ستظل على عهده ووصاياه في صدق الانتماء والالتزام بأهداف شعبنا العادلة في العودة والحرية والاستقلال .

وأشار الى ان الشهيد ياسر عرفات رسم معالم الطريق لشعبنا الفلسطيني نحو الدولة والحرية والكرامة مؤكدة بان الذاكرة الفلسطينية تحتفظ له بالحضور الدائم باعتباره قائداً ومفجراً للثورة الفلسطينية التي احتضنت المشروع الوطني الفلسطيني التحرري .

واكد بأن الشعب الفلسطيني الذي قدم على طريق الحرية والاستقلال آلاف الشهداء لن يهدا له بال ما لم يجسد أحلام الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل تحقيق ذلك الهدف المنشود عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 ، دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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