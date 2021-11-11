روسيا: تدعو إيران والولايات المتحدة إلى عدم التصعيد
ذكرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية : "أن الحادث بين إيران والولايات المتحدة في خليج عمان جاء نتيجة تصعيد واشنطن تجاه إيران"، مضيفاً إلى أن موسكو تحث على عدم تصعيد الموقف.
وقالت زاخاروفا: "إن الوضع المتوتر في الخليج العربي هو إلى حد كبير نتيجة للسياسة غير المسؤولة لواشنطن، والتي بأفعالها الاستفزازية، تصعد باستمرار نحو إيران وفي المنطقة ككل"، وفق (روسيا اليوم).
وأضافت: "روسيا قامت في السابق بتحديث مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي"، مؤكدة أن طهران، باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، تدعم هذا المفهوم باستمرار.
وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "نعارض أي تصعيد للوضع في منطقة الشرق الأوسط، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى البحث عن سبل لحل التناقضات الناشئة، وليس تفاقمها.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أنه أفشل محاولة للجيش الأمريكي استهدفت احتجاز شحنة نفط لناقلة إيرانية في بحر عمان.
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