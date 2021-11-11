روسيا: تدعو إيران والولايات المتحدة إلى عدم التصعيد

ماريا زاخاروفا،

رام الله - دنيا الوطنذكرتالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية : "أن الحادث بين إيران والولايات المتحدة في خليج عمان جاء نتيجة تصعيد واشنطن تجاه إيران"، مضيفاً إلى أن موسكو تحث على عدم تصعيد الموقف.وقالت زاخاروفا: "إن الوضع المتوتر في الخليج العربي هو إلى حد كبير نتيجة للسياسة غير المسؤولة لواشنطن، والتي بأفعالها الاستفزازية، تصعد باستمرار نحو إيران وفي المنطقة ككل"، وفق (روسيا اليوم).وأضافت: "روسيا قامت في السابق بتحديث مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي"، مؤكدة أن طهران، باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، تدعم هذا المفهوم باستمرار.وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "نعارض أي تصعيد للوضع في منطقة الشرق الأوسط، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى البحث عن سبل لحل التناقضات الناشئة، وليس تفاقمها.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أنه أفشل محاولة للجيش الأمريكي استهدفت احتجاز شحنة نفط لناقلة إيرانية في بحر عمان.