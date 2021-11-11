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شؤون فلسطينية

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة
رام الله - دنيا الوطن
أكد المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، على عدم التنازل عنْ أي حق منْ حقوقنا المشروعة والتي كفلتْها قرارات الشرعية الدولية، وسنواصل العمل إلى أنْ ينتهي الاحتلال الإسرائيلي، واقامة دولتنا على حدود العام 1967، وعاصمتُها القدس.

وأضاف فتوح في تصريح له اليوم في الذكرى السابعة عشرة لإستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات" إننا سنواصل السير على درب الكفاح والتضحيات، التي رستمها عظمة القائد الشهيد ياسر وعرفات ورفاق دربه الذين أعادوا وضع فلسطين والقضية الفلسطينية على الاجندة الإقليمية والدولية، وأنهم نجحوا في تحرير إرادة الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن عرفات كان مجبولا بالوطن منذ النكبة ورسخ العودة وعاد، فهو صاحب التاريخ النضالي الطويل والسيرة الممتدة التي يصعب اختزالها بكلمات، وهو القائد الذي جسد قضيتنا وترك إرثا وتاريخا ثابتا لا يزول، وحفر معالم الهوية الوطنية الفلسطينية، وسكن في وجدان الشعب، وصاغ نهجا نضاليا ومفاهيم راسخة لا تتبدد".

ودعا فتوح شعبنا الى جعل هذه الذكرى لنبذ الإنقسام المشؤوم، والى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية والإلتفاف حول قيادة الرئيس محمود عباس المتمسك براية الحرية والاستقلال التي استلمها من الشهيد عرفات، والمتمسك بالثواب الوطنية، والتي كان ثمنثها حياته، وان تكون منظمة التحرير الفلسطينية، هي المظلة والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

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