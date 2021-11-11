شؤون فلسطينية

"التربية" اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

"التربية" اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة إبراهيم حبش، سبل التعاون، ومناقشة تنفيذ نشاطات مشتركة، تستهدف معلمي التربية الرياضية في المدارس.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني دعمه لنشاطات الاتحاد السلوي، وتعزيز التعاون وخلق شراكة بين الطرفين بما يضمن توظيف الإمكانات المتاحة؛ وخدمة الرياضة المدرسية.

وبدوره، قدم حبش شرحاً وافياً عن تنفيذ مشروع تطوير الكادر التربوي لمعلمي التربية الرياضية في المدارس من قبل الاتحاد، مؤكداً أن هذا المشروع سيسهم في تقديم خبرات ودعم القدرات على صعيد المعلمين المستهدفين.

وكما ناقش المجتمعون آليات تنظيم مخيمات تخصصية بكرة السلة لجميع المدارس المهتمة باللعبة بالتعاون بين الوزارة والاتحاد، كما تم الاتفاق على توظيف المدارس بمكوناتها؛ لتطوير اللعبة ما بعد الدوام الرسمي.

وحضر الاجتماع؛ مدير دائرة النشاط الرياضي والعمل الاجتماعي في الوزارة عارف عصايرة، والأمين العام لاتحاد السلة عبد الرحمن نعيرات.

أخبار ذات صلة

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

عياش: سنتمسك بقيادتنا بنهج زعيمها الخالد بمواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

عياش: سنتمسك بقيادتنا بنهج زعيمها الخالد بمواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

إحياء ذكرى استشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات في موسكو

إحياء ذكرى استشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات في موسكو

إصابة أربعة مواطنين باعتداء للمستوطنين في مسافر يطا

إصابة أربعة مواطنين باعتداء للمستوطنين في مسافر يطا

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة

المقاومة الشعبية: &#34;حد السيف&#34; أظهرت الفشل الاستخباري الإسرائيلي في أكبر ملحمة فلسطينية جريئة

المقاومة الشعبية: "حد السيف" أظهرت الفشل الاستخباري الإسرائيلي في أكبر ملحمة فلسطينية جريئة

صحيفة إسرائيلية: دولة عربية جديدة ستطبع مع الاحتلال

صحيفة إسرائيلية: دولة عربية جديدة ستطبع مع الاحتلال

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطّعام داخل سجون الاحتلال

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطّعام داخل سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

&#34;التربية&#34; اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

"التربية" اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

عياش: سنتمسك بقيادتنا بنهج زعيمها الخالد بمواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

عياش: سنتمسك بقيادتنا بنهج زعيمها الخالد بمواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

إحياء ذكرى استشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات في موسكو

إحياء ذكرى استشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات في موسكو

إصابة أربعة مواطنين باعتداء للمستوطنين في مسافر يطا

إصابة أربعة مواطنين باعتداء للمستوطنين في مسافر يطا

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة

المقاومة الشعبية: ذكرى استشهاد &#34;ياسر عرفات&#34; فرصة متجددة لشعبنا لتأكيد الوفاء لدماء الشهداء والأحرار

المقاومة الشعبية: ذكرى استشهاد "ياسر عرفات" فرصة متجددة لشعبنا لتأكيد الوفاء لدماء الشهداء والأحرار

العربية الفلسطينية: إستشهاد عرفات يبعث على الأمل تحرير فلسطين

العربية الفلسطينية: إستشهاد عرفات يبعث على الأمل تحرير فلسطين

منوعات

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

عربي

السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية

السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية

مصر: رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار الغزيرة

مصر: رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار الغزيرة

&#34;الأوقاف&#34; الأردنية: ستعلن عن ترتيبات الحج المقبل بعد انتهاء الإجراءات اللازمة

"الأوقاف" الأردنية: ستعلن عن ترتيبات الحج المقبل بعد انتهاء الإجراءات اللازمة

مصر: تسجيل 63 وفاة و934 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 63 وفاة و934 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)