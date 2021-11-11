"التربية" اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك



وبدوره، قدم حبش شرحاً وافياً عن تنفيذ مشروع تطوير الكادر التربوي لمعلمي التربية الرياضية في المدارس من قبل الاتحاد، مؤكداً أن هذا المشروع سيسهم في تقديم خبرات ودعم القدرات على صعيد المعلمين المستهدفين.



وكما ناقش المجتمعون آليات تنظيم مخيمات تخصصية بكرة السلة لجميع المدارس المهتمة باللعبة بالتعاون بين الوزارة والاتحاد، كما تم الاتفاق على توظيف المدارس بمكوناتها؛ لتطوير اللعبة ما بعد الدوام الرسمي.



وحضر الاجتماع؛ مدير دائرة النشاط الرياضي والعمل الاجتماعي في الوزارة عارف عصايرة، والأمين العام لاتحاد السلة عبد الرحمن نعيرات.



وفي هذا السياق، أكد عورتاني دعمه لنشاطات الاتحاد السلوي، وتعزيز التعاون وخلق شراكة بين الطرفين بما يضمن توظيف الإمكانات المتاحة؛ وخدمة الرياضة المدرسية.