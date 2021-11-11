عياش: سنتمسك بقيادتنا بنهج زعيمها الخالد بمواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة
أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش في بيان لها بمناسبة مرور 17 عاما على رحيل القائد والرئيس ياسر عرفات "أبو عمار"، والذي يصادف 11/11 على تمسك شعبنا الفلسطيني بنهج زعيمه الخالد القائم على منظومة كبيرة من قيم البطولة والتضحية والفداء والوحدة.
وقال د. عياش: "إن زعيمنا الراحل استمر في نضاله بكل قوة وعنفوان واقتدار، نحو حرية شعبه واستقلال وطنه باذلا كل ما يستطيع من اجل الحفاظ على هويته ووحدته الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات".
وأكمل قائلًا: "إن قيادتنا الحكيمة ممثلة بالرئيس "أبو مازن" ستكمل المشوار الذي وضع أسسه الزعيم الشهيد "أبو عمار" و مصممة على مواصلة كفاحه الوطني وتقديم التضحيات حتى دحر الاحتلال البغيض وتحقيق أهدافه و نيل حقوقه المشروعة التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي، والمتمثلة بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".
وشدد على أن حكمة القائد الشهيد الرمز "أبو عمار" وواقعيته السياسية، وإيمانه المطلق بالوطنية الفلسطينية والانتماء القومي والإنساني وفخره واعتزازه بالإرث الحضاري للشعب الفلسطيني، وبأن القضية الفلسطينية مركز القضايا للأمة العربية وللعالم أيضا، قد مكنته من استعادة فلسطين على خريطة العالم بمكانها الجغرافي الطبيعي التاريخي".
وطالب عضو المجلس الوطني الفلسطيني بهذه المناسبة جماهير شعبنا بتحمل كل مسؤوليته في إعادة اللحمة والوحدة بين أبناء شعبنا ونبذ الخلافات وتذليل العقبات من أجل تجسيد الوحدة الوطنية واقعا ملموسا على الأرض من خلال انهاء الانقسام.
التعليقات