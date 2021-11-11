عياش: سنتمسك بقيادتنا بنهج زعيمها الخالد بمواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة



وطالب عضو المجلس الوطني الفلسطيني بهذه المناسبة جماهير شعبنا بتحمل كل مسؤوليته في إعادة اللحمة والوحدة بين أبناء شعبنا ونبذ الخلافات وتذليل العقبات من أجل تجسيد الوحدة الوطنية واقعا ملموسا على الأرض من خلال انهاء الانقسام.







وأكمل قائلًا: "إن قيادتنا الحكيمة ممثلة بالرئيس "أبو مازن" ستكمل المشوار الذي وضع أسسه الزعيم الشهيد "أبو عمار" و مصممة على مواصلة كفاحه الوطني وتقديم التضحيات حتى دحر الاحتلال البغيض وتحقيق أهدافه و نيل حقوقه المشروعة التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي، والمتمثلة بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".وشدد على أن حكمة القائد الشهيد الرمز "أبو عمار" وواقعيته السياسية، وإيمانه المطلق بالوطنية الفلسطينية والانتماء القومي والإنساني وفخره واعتزازه بالإرث الحضاري للشعب الفلسطيني، وبأن القضية الفلسطينية مركز القضايا للأمة العربية وللعالم أيضا، قد مكنته من استعادة فلسطين على خريطة العالم بمكانها الجغرافي الطبيعي التاريخي".