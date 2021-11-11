شؤون فلسطينية

إحياء ذكرى استشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات في موسكو

إحياء ذكرى استشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات في موسكو
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
افتُتح في مدينة تشيبوكساري الروسية، اليوم الخميس، معرض روسيا الفني الدولي الثامن، "فلسطين بعيون فناني روسيا التشكيليين"، بمناسبة الذكرى الــ17 لرحيل الرئيس ياسر عرفات.

وقال بسام البلعاوي رئيس المنظمة الإقليمية العامة لجمهورية تشوفاشيا، ورئيس جمعية الصداقة والتعاون بين شعوب تشوفاشيا وفلسطين: "إن الراحل الكبير كان قائداً أممياً عظيماً، ناضل من أجل حرية وطنه وشعبه".


وأضاف البلعاوي: "وساند جميع حركات التحرر العالمية، وكان صديقاً كبيراً ووفياً، للشعوب السوفيتية والروسية، وكان ضيفا دائما على روسيا وقادتها، كما فاز بجائزة نوبل للسلام".

وتابع البلعاوي: "أن افتتاح المعرض الفني الروسي الدولي الثامن لأجل فلسطين هذا العام، منح شعوب روسيا من كافة الفئات العمرية التعرف أكثر على تاريخ الثقافة والحضارة الفلسطينية عن قرب، وذلك بفضل لوحات كبار أساتذة الفن التشكيلي في روسيا، الذين أبرزوا من خلالها المكانة الخاصة لفلسطين في قلوبهم وقلوب كافة شعوب روسيا".

بدورها، قالت مديرة قصر الإبداع الشبابي للأطفال: "إن افتتاح هذا المعرض في قصر الثقافة يشكل أهمية كبيرة، كونه أحد أهم قصور الثقافة في جمهورية تشوفاشيا الروسية، وتمارس فيه أنشطة عديدة مختلفة لتنمية مواهب الاطفال ويضم صالات عديدة".

وأضافت: "ويضم تسعة فروع في مناطق مختلفة بالجمهورية الروسية، وسيتم نقل هذا المعرض لكافة الفروع من أجل إطلاع الأطفال على الثقافة الفلسطينية، وتنمية روح الصداقة في قلوبهم تجاه الشعب الفلسطيني".

من جهته، قال الكساندر بافلوف ممثل اللجنة الثقافية لجمعية الصداقة الفلسطينية التشوفاشية في مدينة تشيبوكساري: "إننا اليوم أمام حدث هام سيساهم بكل تأكيد في نشر الوعي بثقافة الشعب الفلسطيني لدى أطفال روسيا، ففلسطين هي المكان الأقدس في العالم لكافة الأديان، وسنواصل رسم فلسطين من أجل دعم علاقات الصداقة والمحبة مع الشعب الفلسطيني".

ويضم المعرض عشرات اللوحات الفنية المميزة، التي تعرض للمرة الأولى في روسيا، وهي لفنانين من مدن مختلفة من روسيا، وكذلك من فلسطين، واليمن والأردن.

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