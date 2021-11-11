الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة



ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا،

فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من محافظة نابلس وهم، الأسير المحرر ياسين كايد صباح، وخالد صباح من بلدة عوريف جنوب نابلس.واعتقلت الشابين قصي أبو مصطفى، وسلطان أبو مصطفى، والشاب خليل سمير زيدان من بلدة تل غرب نابلس.وفي جنين، اعتقل الاحتلال الشاب عبيدة حسام ربايعة بعد اقتحام ومداهمة منزل ذويه في بلدة ميثلون جنوب جنين.وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس ثلاثة شبان من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، من أماكن عملهم في الداخلالفلسطيني المحتل عام 1948م.وأفادت مصادر محلية أن المعتقلين هم الأسيرين المحررين راغب عبد المنعم الشلبي، وعز الدين تحسين زيود، والشاب محمد تيسير ملحيس، وذلك أثناء تواجدهم داخل الأراضي المحتلة الـ48.وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معين الدلو بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المحرر يوسف عايد الفقيه بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة دورا جنوب الخليل، واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عاهد أبو فارة من بلدة صوريف شمال الخليل.وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الفتاح أبو جحيشة بعد دهم وتفتيش منزله في المدينة، وتشهد مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة حملات اعتقال يومية، تتركز بعد منتصف الليل، يتخللها إرهاب المواطن الساكنين وخاصة من النساء والأطفال.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي.ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءاتللمستوطنين.