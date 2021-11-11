شؤون فلسطينية

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من محافظة نابلس وهم، الأسير المحرر ياسين كايد صباح، وخالد صباح من بلدة عوريف جنوب نابلس.

واعتقلت الشابين قصي أبو مصطفى، وسلطان أبو مصطفى، والشاب خليل سمير زيدان من بلدة تل غرب نابلس.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال الشاب عبيدة حسام ربايعة بعد اقتحام ومداهمة منزل ذويه في بلدة ميثلون جنوب جنين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس ثلاثة شبان من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، من أماكن عملهم في الداخل
الفلسطيني المحتل عام 1948م.

وأفادت مصادر محلية أن المعتقلين هم الأسيرين المحررين راغب عبد المنعم الشلبي، وعز الدين تحسين زيود، والشاب محمد تيسير ملحيس، وذلك أثناء تواجدهم داخل الأراضي المحتلة الـ48.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معين الدلو بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المحرر يوسف عايد الفقيه بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة دورا جنوب الخليل، واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عاهد أبو فارة من بلدة صوريف شمال الخليل.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الفتاح أبو جحيشة بعد دهم وتفتيش منزله في المدينة، وتشهد مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة حملات اعتقال يومية، تتركز بعد منتصف الليل، يتخللها إرهاب المواطن الساكنين وخاصة من النساء والأطفال.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات
للمستوطنين.

ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا،
فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.

أخبار ذات صلة

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

&#34;التربية&#34; اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

"التربية" اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

عياش: سنتمسك بقيادتنا بنهج زعيمها الخالد بمواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

عياش: سنتمسك بقيادتنا بنهج زعيمها الخالد بمواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

إحياء ذكرى استشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات في موسكو

إحياء ذكرى استشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات في موسكو

إصابة أربعة مواطنين باعتداء للمستوطنين في مسافر يطا

إصابة أربعة مواطنين باعتداء للمستوطنين في مسافر يطا

المقاومة الشعبية: &#34;حد السيف&#34; أظهرت الفشل الاستخباري الإسرائيلي في أكبر ملحمة فلسطينية جريئة

المقاومة الشعبية: "حد السيف" أظهرت الفشل الاستخباري الإسرائيلي في أكبر ملحمة فلسطينية جريئة

صحيفة إسرائيلية: دولة عربية جديدة ستطبع مع الاحتلال

صحيفة إسرائيلية: دولة عربية جديدة ستطبع مع الاحتلال

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطّعام داخل سجون الاحتلال

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطّعام داخل سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

&#34;التربية&#34; اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

"التربية" اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

عياش: سنتمسك بقيادتنا بنهج زعيمها الخالد بمواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

عياش: سنتمسك بقيادتنا بنهج زعيمها الخالد بمواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

إحياء ذكرى استشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات في موسكو

إحياء ذكرى استشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات في موسكو

إصابة أربعة مواطنين باعتداء للمستوطنين في مسافر يطا

إصابة أربعة مواطنين باعتداء للمستوطنين في مسافر يطا

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة

المقاومة الشعبية: ذكرى استشهاد &#34;ياسر عرفات&#34; فرصة متجددة لشعبنا لتأكيد الوفاء لدماء الشهداء والأحرار

المقاومة الشعبية: ذكرى استشهاد "ياسر عرفات" فرصة متجددة لشعبنا لتأكيد الوفاء لدماء الشهداء والأحرار

العربية الفلسطينية: إستشهاد عرفات يبعث على الأمل تحرير فلسطين

العربية الفلسطينية: إستشهاد عرفات يبعث على الأمل تحرير فلسطين

منوعات

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

عربي

السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية

السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية

مصر: رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار الغزيرة

مصر: رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار الغزيرة

&#34;الأوقاف&#34; الأردنية: ستعلن عن ترتيبات الحج المقبل بعد انتهاء الإجراءات اللازمة

"الأوقاف" الأردنية: ستعلن عن ترتيبات الحج المقبل بعد انتهاء الإجراءات اللازمة

مصر: تسجيل 63 وفاة و934 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 63 وفاة و934 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)