السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية
قال عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إنه من الضروري الاعتراف بتنوع الحلول المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية حول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر المناخ (COP26) مضيفاً: " لا بد أن يتم ذلك دون التحيز لمصدر من مصادر الطاقة على الآخر، كما ورد في اتفاقية باريس للمناخ"، وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتابع: "المملكة ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية، ومواجهة تغير المناخ تحتاج استجابة دولية فاعلية، ونجاح الاستجابة يكمن في 3 ركائز أساسية تتضمن: أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، والتصدي لتحديات التغيرات المناخية".
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