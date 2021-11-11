السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية

عبد العزيز بن سلمان،

رام الله - دنيا الوطنقالوزير الطاقة السعودي، إنه من الضروري الاعتراف بتنوع الحلول المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية حول العالم.جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر المناخ (COP26) مضيفاً: " لا بد أن يتم ذلك دون التحيز لمصدر من مصادر الطاقة على الآخر، كما ورد في اتفاقية باريس للمناخ"، وكالة الأنباء السعودية (واس).وتابع: "المملكة ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية، ومواجهة تغير المناخ تحتاج استجابة دولية فاعلية، ونجاح الاستجابة يكمن في 3 ركائز أساسية تتضمن: أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، والتصدي لتحديات التغيرات المناخية".