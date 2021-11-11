المقاومة الشعبية: "حد السيف" أظهرت الفشل الاستخباري الإسرائيلي في أكبر ملحمة فلسطينية جريئة





وقالت المقاومة الشعبية، في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه: "عملية حد السيف أظهرت الفشل الاستخباري الإسرائيلي في أكبر ملحمة فلسطينية جريئة نفذتها المقاومة الفلسطينية وقطعت اليد التي تمتد الى شعبنا المجاهد".



وأضافت "نحيي شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا في هذه المعركة البطولية وكانوا خير مثال للتضحية والفداء لشعبهم كي يحيا بكرامة وعزة وإباء".



وشددت على أن المقاومة "ستبقى درعاً وسيفاً لشعبنا تذود عنه بكل ما أوتيت من قوة وترد كيد العدو الى نحره، وتُفشل مخططات العدو وأعوانه".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الشعبية، اليوم الخميس، تصريح صحفي، في الذكرى الثالثة لعملية "حد السيف".