"الصحة العالمية": ننتظر بفارغ الصبر الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لـ(كورونا)





رام الله - دنيا الوطنقالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية إنها تنتظر بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لـ(كورونا) والتي قد تشمل بخاخات أنف أو حبوباً.وأضافت في تصريحات نقلتها حسابات المنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي أن: "لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل في الاستخدام من الحقن بالإبر ويمكن أن تؤخذ ذاتيا"، مشيرة إلى أن هذه اللقاحات المحتملة تغطي مجموعة كاملة من التقنيات.وتابعت: "ما زالت قيد الدراسة لكنني على ثقة في أن بعضها سيكون آمناً وفعالاً جداً والبعض الآخر لن يكون كذلك، وستختار المنظمة اللقاحات الأنسب وهي تفكر أيضاً في استخدام بعضها لتطوير لقاحات ضد أمراض أخرى".وأردفت: "ميزة اللقاح الذي يعطى عن طريق الأنف، كما هي الحال في بعض البلدان للإنفلونزا، هي أنه قد يعالج الفيروس حتى قبل أن يصل إلى الرئتين".