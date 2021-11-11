صحيفة إسرائيلية: دولة عربية جديدة ستطبع مع الاحتلال

أعلن أنه سيفعل ذلك إذا تم انتخابه رئيساً في انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر





وتابعت الصحيفة: "مسؤول كبير مقرب من حفتر أوضح أنه في الوقت الحالي، الحديث عن إسرائيل قد يضر بفرصة في الفوز، بسبب عداء الجمهور في ليبيا لإسرائيل".















رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن دولة عربية جديدة ستطبع مع الاحتلال.وقالت حسب صحيفة (يسرائيل هيوم) التي نقلت عن مسؤولين ليبيين كبار مقربين من خليفة حفتر مرشح الرئاسة الجنرال: "يبدو أن ليبيا تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لقد تحدث حفتر مؤخراً في عدة مناسبات عن رغبته في التطبيع مع إسرائيل، و".