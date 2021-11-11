شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: دولة عربية جديدة ستطبع مع الاحتلال

صحيفة إسرائيلية: دولة عربية جديدة ستطبع مع الاحتلال
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن دولة عربية جديدة ستطبع مع الاحتلال.

وقالت حسب صحيفة (يسرائيل هيوم) التي نقلت عن مسؤولين ليبيين كبار مقربين من خليفة حفتر مرشح الرئاسة الجنرال: "يبدو أن ليبيا تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لقد تحدث حفتر مؤخراً في عدة مناسبات عن رغبته في التطبيع مع إسرائيل، وأعلن أنه سيفعل ذلك إذا تم انتخابه رئيساً في انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر".

وتابعت الصحيفة: "مسؤول كبير مقرب من حفتر أوضح أنه في الوقت الحالي، الحديث عن إسرائيل قد يضر بفرصة في الفوز، بسبب عداء الجمهور في ليبيا لإسرائيل".




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