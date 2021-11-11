"الأوقاف" الأردنية: ستعلن عن ترتيبات الحج المقبل بعد انتهاء الإجراءات اللازمة

محمد الخلايلة،











رام الله - دنيا الوطنبحثوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، إجراءات أداء العمرة برا وجوا للقادمين من الأردن.وقال الخلايلة: "أهمية العلاقات بين البلدين الوطيدة والقوية بفضل حكمة القيادتين في البلدين الشقيقين، وتعزيزها دوما"، وفق (المملكة) الأردنية.وأضاف: "أن دائرة الحج والعمرة في الوزارة ستعلن عن ترتيبات الحج لهذا العام بعد الانتهاء من دراستها واتخاذ القرار المناسب من الجانب السعودي"، متمنياً أن يعود موسم الحج كما كان عليه قبل جائحة (كورونا).وأشاد بالمشاريع الكبيرة التي نفذتها الحكومة السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن، مشيداً بـ"التطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام".