شؤون فلسطينية

المقاومة الشعبية: ذكرى استشهاد "ياسر عرفات" فرصة متجددة لشعبنا لتأكيد الوفاء لدماء الشهداء والأحرار

المقاومة الشعبية: ذكرى استشهاد "ياسر عرفات" فرصة متجددة لشعبنا لتأكيد الوفاء لدماء الشهداء والأحرار
ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات أبو عمار، فرصة
متجددة لشعبنا لتأكيد الوفاء لدماء الشهداء وكل الأحرار الذين قضوا على طريق التحرير.

بعد مرور سبعة عشر عاما على استشهاد القائد أبو عمار، فإن مكونات شعبنا مطالبة بالضغط من أجل كشف ملابسات جريمة الاغتيال التي طالت رمزاً من رموز الشعب الفلسطيني، والتي لا يزال المتهم الأول والأخير فيها هو الاحتلال الصهيوني.

نؤكد على ضرورة ان تكون هذه الذكرى فرصة لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية ومواصلة الطريق حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والخلاص من الاحتلال الصهيوني.

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