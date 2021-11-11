الاحتلال يبدأ اليوم تحقيقاً في حادثة الهروب من سجن (جلبوع)

صحيفة (هآرتس) العبرية،

جوندار بيركوفيتش

عومير بارليف

رام الله - دنيا الوطنذكرت مصادر عبرية، اليوم الخميس، أن لجنة تحقيق إسرائيلية ستبدأ اليوم عملها في التحقيق في عملية نفق الحرية، وانتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن جلبوع.وبحسبستبدأ لجنة التحقيق الإسرائيلية أعمالها بالاستماع لشهادات ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية، بعد أن هزت العملية عرش وأمن إسرائيل.وقالت الصحيفة: "إن أول من سيمثل أمام اللجنة هورئيس التخطيط اللوجستي، لتقديم معلومات عن هيكلية السجن ومخطط بنائه، على أن يدلي لاحقًا شهادته حول الحادثة".وفي الأيام الماضية، طالبت اللجنة الإسرائيليين بأن كل من لديه معلومات أن يقدمها لها فيما يتعلق بالحادثة سواء فيما يتعلق بفشل الحراسة والأمن في السجون بشكل عام، وجلبوع خاص أو حتى فيما يتعلق بالحادثة بشكل خاص.ومن المتوقع أن تقدم اللجنة نتائجها الأولية لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي خلال أشهر قليلة.وكان الأسرى الستة وهم، محمود ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل انفيعات، قد فروا من سجن جلبوع قبل نحو شهرين ونصف، عبر فتحة نفق تم حفرها في مرحاض السجن.وأعادت قوات الاحتلال اعتقال كلاً من الأسيرين العارضة والزبيدي والقادري بعد أربعة أيام من فراهم بمدينة الناصرة، فيما أعيد اعتقال كممجي وانفيعات بعد (13) يوماً من فرارهم، في مدينة جنين.