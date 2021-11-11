صحيفة: الرئيس الجزائري يرفض الرد على مكالمات نظيره الفرنسي

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (لوبينيون): إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول الاتصال بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مراراً، لكن ذلك كان دون جدوى، مشيرة إلى أنه كان يريد إقناعه بالمشاركة في مؤتمر حول ليبيا في باريس، يوم الجمعة المقبل.ونقلت الصحيفة الفرنسية، عن مصدر خاص بها، قوله إن ماكرون أرسل رسالة إلى الجزائر العاصمة لإقناع الرئيس الجزائري بالحضور إلى باريس.وحسب المصدر ذاته، سبق أن أرسل ماكرون رسالة إلى الجزائر العاصمة عبر القنوات الدبلوماسية لإقناع رئيس الجمهورية بالحضور.كما لفتت الصحيفة إلى قول المصدر إن ماكرون "أبدى أسفه" لسوء التفاهم الذي ساد مع الجزائر في الفترة الأخيرة وأنه يتمنى مشاركة تبون في مؤتمر ليبيا، الجمعة المقبل في باريس.وفي السياق، أشارت صحيفة (النهار) الجزائرية إلى تصريح الرئاسة الفرنسية الذي أكد أن ماكرون يحترم الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادتها.