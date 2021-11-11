عاجل

  • إعلام الأسرى: وحدات القمع تعتدي على عدد من الأسرى في سجن شطة والأحداث متواصلة وقابلة للتصعيد

  • توتر شديد يسود سجن شطة منذ الأمس بعد اقتحام وحدات القمع أقسام الأسرى وإجراء عمليات تفتيش استفزازية

دولي

صحيفة: الرئيس الجزائري يرفض الرد على مكالمات نظيره الفرنسي

صحيفة: الرئيس الجزائري يرفض الرد على مكالمات نظيره الفرنسي
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (لوبينيون): إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول الاتصال بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مراراً، لكن ذلك كان دون جدوى، مشيرة إلى أنه كان يريد إقناعه بالمشاركة في مؤتمر حول ليبيا في باريس، يوم الجمعة المقبل.

ونقلت الصحيفة الفرنسية، عن مصدر خاص بها، قوله إن ماكرون أرسل رسالة إلى الجزائر العاصمة لإقناع الرئيس الجزائري بالحضور إلى باريس.

وحسب المصدر ذاته، سبق أن أرسل ماكرون رسالة إلى الجزائر العاصمة عبر القنوات الدبلوماسية لإقناع رئيس الجمهورية بالحضور. 

كما لفتت الصحيفة إلى قول المصدر إن ماكرون "أبدى أسفه" لسوء التفاهم الذي ساد مع الجزائر في الفترة الأخيرة وأنه يتمنى مشاركة تبون في مؤتمر ليبيا، الجمعة المقبل في باريس.

وفي السياق، أشارت صحيفة (النهار) الجزائرية إلى تصريح الرئاسة الفرنسية الذي أكد أن ماكرون يحترم الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادتها. 

أخبار ذات صلة

تركيا: إنقاذ 75 طالب لجوء في بحر إيجة

تركيا: إنقاذ 75 طالب لجوء في بحر إيجة

إسرائيل توصي بالمصادقة على بيع أسهم (ديلك) للإمارات

إسرائيل توصي بالمصادقة على بيع أسهم (ديلك) للإمارات

شاهد: الثلوج تعطل الحركة في الصين وتتسبب بإغلاق أبواب المنازل

شاهد: الثلوج تعطل الحركة في الصين وتتسبب بإغلاق أبواب المنازل

تركيا تعتقل إسرائيليين اثنين دون توضيح الأسباب

تركيا تعتقل إسرائيليين اثنين دون توضيح الأسباب

الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل: سندمركم في هذه الحالة

الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل: سندمركم في هذه الحالة

اليابان: نسعى لعلاقات جيدة مع الصين

اليابان: نسعى لعلاقات جيدة مع الصين

روسيا: تدعو إيران والولايات المتحدة إلى عدم التصعيد

روسيا: تدعو إيران والولايات المتحدة إلى عدم التصعيد

الدولار الأمريكي يصل إلى أعلى مستوياته مقابل الجنيه الإسترليني واليورو

الدولار الأمريكي يصل إلى أعلى مستوياته مقابل الجنيه الإسترليني واليورو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات

الخليل: إصابة عشرات الطلبة بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات

إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني (شباب) يثمن طرد السفيرة الإسرائيلية من كلية لندن للإقتصاد

إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني (شباب) يثمن طرد السفيرة الإسرائيلية من كلية لندن للإقتصاد

الديمقراطية: &#34;عرفات&#34; كان قائداً وزعيماً تشاورياً يجيد المراجعة لمواقفه عند المحطات الكبرى

الديمقراطية: "عرفات" كان قائداً وزعيماً تشاورياً يجيد المراجعة لمواقفه عند المحطات الكبرى

فدا: الوفاء لـ&#34;أبو عمار&#34; يكون باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام

فدا: الوفاء لـ"أبو عمار" يكون باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام

اتحاد المرأة يشارك في وقفة للمطالبة بوقف قرار الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية

اتحاد المرأة يشارك في وقفة للمطالبة بوقف قرار الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج &#34;ياسر عرفات&#34; وصمام الأمان للحقوق الفلسطينية

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج "ياسر عرفات" وصمام الأمان للحقوق الفلسطينية

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

&#34;التربية&#34; اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

"التربية" اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

منوعات

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

شاهد: لطفي لبيب ينفي اعتزاله عن التمثيل

شاهد: لطفي لبيب ينفي اعتزاله عن التمثيل

بعد التغريدة التي نشرتها.. هل ياسمين صبري حامل؟

بعد التغريدة التي نشرتها.. هل ياسمين صبري حامل؟

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

عربي

السعودية تحذر من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية

السعودية تحذر من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية

مصر: نسبة ضحايا حوادث الطرق في البلاد من أعلى المعدلات العالمية

مصر: نسبة ضحايا حوادث الطرق في البلاد من أعلى المعدلات العالمية

الكويت تقرر منع السودانيين من دخول البلاد

الكويت تقرر منع السودانيين من دخول البلاد

السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية

السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية