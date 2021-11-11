شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: إستشهاد عرفات يبعث على الأمل تحرير فلسطين

العربية الفلسطينية: إستشهاد عرفات يبعث على الأمل تحرير فلسطين
ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
أحيا الفلسطينيون في الداخل و الشتات اليوم ذكرى الشهيد ياسر عرفات السابعة عشرة حيث استذكروا تاريخ حياته و نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي ، مرورا باجتياح لبنان عام82، و الخروج منها ، وصولا إلى اتفاق أوسلو و مجيئه غزة عام 94، وانتخابه رئيسا، و انتهاء باستشهاده.

أكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة:" استشهاد الرئيس عرفات يبعث على الأمل تحرير الأرض"، مضيفا :" و يعزز في نفوس شعبنا ذات الشوكة من أجل إقامة دولتنا على حدود الرابع من حزيران"، منوها إلى أن القدس عاصمة  فلسطين الأبدية.

و قال عاشور خلال لقاء صحفي: "تطل ذكرى استشهاد الرئيس الرمز ياسر عرفات أل 17 لتؤكد مواصلة  مسيرة العطاء و الفداء"، منقبا عن محاسنه، قائلا:" كان الأب و القائد و المعلم"، واصفا عرفات بالإنسان حيث كان يعتبر الشعب الفلسطيني أبناءه.

و بين أن عرفات كان رجل" الحرب و السلام"، منوها إلى أنه حافظ على استقلالية القرار الفلسطيني، و وحدة القضية الفلسطينية، و وحدة الوطن، و وحدة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن عرفات صانع المشروع الوطني الفلسطيني، مضيفا:"و مفجر الثورة الفلسطيني المعاصرة"، موضحا أنه حول شعبنا من لاجئين إلى مناضلين.

و تابع عاشور في تصريحاته الصحفية قائلا: "كانت عيناه ترنو إلى القدس"، مضيفا ان الرئيس عرفات كان يردد مقولته الشهيرة " لن يكتمل حلمي إلا بك يا قدس"، لافتا إلى أنه نال ما تمناه و هي (الشهادة)، مشيرا إلى أن الرئيس عباس خير خلف لخير سلف، مؤكدا أنه يسير على نهج عرفات، داعيا إلى مواصلة النضال حتى التحرير و تقرير المصير.

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