العربية الفلسطينية بالوسطى: كوفية عرفات رمز القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية بالمحافظة الوسطى اليوم: "إن كوفية عرفات رحمة الله عليه هي رمز قضيتنا العادلة "، مضيفة أن العالم لم يعرف القضية و شعبها المناضل إلا عبر كوفية الرئيس الراحل ياسر عرفات، مؤكدة أن الأجيال المتعاقبة لن تنساه أبدا".و ألمح محمد أبو عريبان، أمين سر المحافظة الوسطى، إلى أن القضية الفلسطينية لا يمكن اختزالها في شخص الرئيس عرفات، مستدركا القول: "لكن العالم برمته لم يعرف شيئا عن أن هناك شعب فلسطيني يناضل لنيل حريته و تقرير مصيره إلا من خلال الرئيس عرفات "؛ مؤكدا أن الرئيس عرفات رحل بجسده ، وبقيت روحه تحلق في سماء فلسطين، مضيفا" و بقيت كوفيته رمزعزتنا".و ذكر أبو عريبان في بيان للجبهة بالوسطى، و صلت( دنيا الوطن) نسخة عنه لا يمكن للأجيال المتعاقبة أن تنسى زعيما ضحى بنفسه من أجل أن تحيا قضية شعبه، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد اغتياله لأنه استطاع بحنكته العسكرية و السياسية أن يحشر إسرائيل في الزاوية الضيقة، داعيا القيادة الشرعية إلى مطالبة محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق دولي في تصفية الرئيس عرفات.و أكد أن شعبنا الفلسطيني في ذكراه ١٧ ماض في النضال حتى التحرير، موضحا أن الفلسطينيين مصممون على إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران تعيش بسلام ، مبينا:" لن يكتمل المشروع الوطني إلا بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين المحتلة".