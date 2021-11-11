العربية الفلسطينية بالوسطى: كوفية عرفات رمز القضية الفلسطينية
قالت الجبهة العربية الفلسطينية بالمحافظة الوسطى اليوم: "إن كوفية عرفات رحمة الله عليه هي رمز قضيتنا العادلة "، مضيفة أن العالم لم يعرف القضية و شعبها المناضل إلا عبر كوفية الرئيس الراحل ياسر عرفات، مؤكدة أن الأجيال المتعاقبة لن تنساه أبدا".
و ألمح محمد أبو عريبان، أمين سر المحافظة الوسطى، إلى أن القضية الفلسطينية لا يمكن اختزالها في شخص الرئيس عرفات، مستدركا القول: "لكن العالم برمته لم يعرف شيئا عن أن هناك شعب فلسطيني يناضل لنيل حريته و تقرير مصيره إلا من خلال الرئيس عرفات "؛ مؤكدا أن الرئيس عرفات رحل بجسده ، وبقيت روحه تحلق في سماء فلسطين، مضيفا" و بقيت كوفيته رمزعزتنا".
و ذكر أبو عريبان في بيان للجبهة بالوسطى، و صلت( دنيا الوطن) نسخة عنه لا يمكن للأجيال المتعاقبة أن تنسى زعيما ضحى بنفسه من أجل أن تحيا قضية شعبه، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد اغتياله لأنه استطاع بحنكته العسكرية و السياسية أن يحشر إسرائيل في الزاوية الضيقة، داعيا القيادة الشرعية إلى مطالبة محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق دولي في تصفية الرئيس عرفات.
و أكد أن شعبنا الفلسطيني في ذكراه ١٧ ماض في النضال حتى التحرير، موضحا أن الفلسطينيين مصممون على إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران تعيش بسلام ، مبينا:" لن يكتمل المشروع الوطني إلا بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين المحتلة".
التعليقات