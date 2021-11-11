دولي

تعرف على أكثر الدول تضرراً بفيروس (كورونا)

تعرف على أكثر الدول تضرراً بفيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم إلى أكثر من 251.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس التاجي في العالم 251.352.390، وإجمالي الوفيات 5.071.824، وفق (روسيا اليوم).

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ758.877 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.786.131.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ610.036 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.909.298.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 461.849، وإجمالي إصابات 34.388.579.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ290.110 وإجمالي إصابات 3.831.259.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 245.794 وإجمالي إصابات 8.764.713.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.502 وإجمالي إصابات 2.208.891.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات143.592 وإجمالي إصابات 4.249.323.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات142.772 وإجمالي إصابات 9.451.884.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.551 وإجمالي إصابات 4.826.738.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.640 وإجمالي إصابات 5.021.619

أخبار ذات صلة

روسيا: تدعو إيران والولايات المتحدة إلى عدم التصعيد

روسيا: تدعو إيران والولايات المتحدة إلى عدم التصعيد

الدولار الأمريكي يصل إلى أعلى مستوياته مقابل الجنيه الإسترليني واليورو

الدولار الأمريكي يصل إلى أعلى مستوياته مقابل الجنيه الإسترليني واليورو

&#34;الصحة العالمية&#34;: ننتظر بفارغ الصبر الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لـ(كورونا)

"الصحة العالمية": ننتظر بفارغ الصبر الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لـ(كورونا)

توصية بالتطعيم بلقاح &#34;فايزر&#34; فقط لمن هم تحت 30 عاماً

توصية بالتطعيم بلقاح "فايزر" فقط لمن هم تحت 30 عاماً

ألمانيا تسجل ارتفاعاً غير مسبوق في الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

ألمانيا تسجل ارتفاعاً غير مسبوق في الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إسرائيل: مناورة لفحص الاستعدادات لاحتمال تفشي طفرة قاتلة جديدة من (كورونا)

إسرائيل: مناورة لفحص الاستعدادات لاحتمال تفشي طفرة قاتلة جديدة من (كورونا)

شاهد: ناقلات جند مدرعة تابعة لجيش الاحتلال تدخل مدينة أم الفحم

شاهد: ناقلات جند مدرعة تابعة لجيش الاحتلال تدخل مدينة أم الفحم

إسرائيل: استمرار انحسار جائحة (كورونا)

إسرائيل: استمرار انحسار جائحة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج &#34;ياسر عرفات&#34; وصمام الأمان للحقوق الفلسطينية

أبو هولي: منظمة التحرير ستبقى على نهج "ياسر عرفات" وصمام الأمان للحقوق الفلسطينية

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

روحي فتوح: لن نتنازل عن حق من حقوقنا المشروعة

&#34;التربية&#34; اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

"التربية" اتحاد السلة يبحثان سبل التعاون المشترك

عياش: سنتمسك بقيادتنا بنهج زعيمها الخالد بمواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

عياش: سنتمسك بقيادتنا بنهج زعيمها الخالد بمواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

إحياء ذكرى استشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات في موسكو

إحياء ذكرى استشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات في موسكو

إصابة أربعة مواطنين باعتداء للمستوطنين في مسافر يطا

إصابة أربعة مواطنين باعتداء للمستوطنين في مسافر يطا

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة

المقاومة الشعبية: ذكرى استشهاد &#34;ياسر عرفات&#34; فرصة متجددة لشعبنا لتأكيد الوفاء لدماء الشهداء والأحرار

المقاومة الشعبية: ذكرى استشهاد "ياسر عرفات" فرصة متجددة لشعبنا لتأكيد الوفاء لدماء الشهداء والأحرار

منوعات

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

عربي

السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية

السعودية: ملتزمون بخفض الانبعاثات الكربونية

مصر: رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار الغزيرة

مصر: رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار الغزيرة

&#34;الأوقاف&#34; الأردنية: ستعلن عن ترتيبات الحج المقبل بعد انتهاء الإجراءات اللازمة

"الأوقاف" الأردنية: ستعلن عن ترتيبات الحج المقبل بعد انتهاء الإجراءات اللازمة

مصر: تسجيل 63 وفاة و934 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 63 وفاة و934 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)