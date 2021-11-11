المرور بغزة تكشف عن حالة الطرق اليوم الخميس

ونوهت إدارة المرور إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، دعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.



وأشارت إدارة المرور إلى إغلاق كلي لشارع الجلاء السايد الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة السايد الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة، عن أن الحركة المرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.