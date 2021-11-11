أجواء خريفية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً خريفياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتكون هذه الليلة باردة نسبياً إلى باردة ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً خريفياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما السبت، يكون الجو غائماً وجافاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.والأحد، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي وجافاً، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.