منظمة استيطانية تشرع ببناء منشأة حديدية مطلة على المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنشرعت منظمة "إلعاد" الاستيطانية، الأربعاء، ببناء منشأة حديدية مطلّة على المصلى القبلي من المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس.وذكرت مصادر مقدسية، أن المنشأة قريبة من الجدار الجنوبي للبلدة القديمة في المنطقة المحتلة التي تسلبها منظمة "إلعاد" وتسميها زورا "مدينة داود".وأشارت إلى أن المُنشأة ملاصقة لأرض عائلة "سُمرين" المهددة بالإخلاء في وادي حلوة بسلوان، والتي تبعد عدة أمتار عن سور المسجد الأقصى.ونوهت إلى أن موقع المُنشأة الجاري إقامتها استولت عليه الجمعية الاستيطانية قبل نحو (15 عاما).