شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تثمن انسحاب ملكة جمال جنوب أفريقيا (لاليلا مسوان) من ملكة جمال الكون

رام الله - دنيا الوطن
تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار ملكة جمال جنوب أفريقيا "لاليلا سلوان" القاضي بالإنسحاب من مسابقة ملكة جمال الكون التي تقام في دولة الإحتلال الإسرائيلية التي تمارس سياسة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، في مدينة "إيلات" التي أقيمت على أنقاض القرى الفلسطينية.

وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطسن أن نظام الفصل العنصري سبق وعانى منه جنوب أفريقيا، ولذلك إتخذت "لاليلا سلوان" هذا الموقف، القائم عن تجربة مريرة مع أي نظام فصل عنصري، وتحديدا إذا قام بناء على سياسة التطهير العرقي، وإرتكاب الجرائم والإرهاب، وتهجير السكان بشكل قسري.

وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون التي تقام في دولة الإحتلال الإسرائيلية هي لتلميع الصورة الإجرامية التي تمارسها سلطات الإحتلال، من خلال قتل المدنيين الفلسطينيين، والسيطرة على أراضيهم بالقوة، من خلال إرهاب الدولة المنظم، خصوصا بعد المحاولات التي تقوم بها دولة الإحتلال الإسرائيلية لسرقة التراث الفلسطيني، وتغيير المعالم الحضارية، بما يتوافق مع نظامها الإحتلالي والإحلالي.

وتجدد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوتها إلى مقاطعة هذه المسابقة التي تساهم في تعزيز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي القائم على الجرائم والمذابح، والذي لن تستطيع دولة الإحتلال الإسرائيلي إزالة هذه البصمة عن نفسها، مهما إختلفت الأجيال وتجددت.

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