شؤون فلسطينية

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدين الحملة الإعلامية التي طالت رئيس الحكومة النرويجي

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدين الحملة الإعلامية التي طالت رئيس الحكومة النرويجي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تدين دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحملة الإعلامية التي قادها أصدقاء إسرائيل في النرويج  ضد رئيس الحكومة النرويجية ورئيس حزب العمال "يوناس غار ستوره" وذلك بعد تقديمه مبلغا ماليا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وقدره  50 مليون كرونة نرويجية، بالإضافة إلى مواقفه الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والرافضة للسياسات الإسرائيلية الممارسة على الشعب الفلسطيني وأرضه وعلى رأسها الاستيطان.    

وتشيد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمواقف رئيس الحكومة النرويجية وزعيم حزب العمال في النرويج " يوناس غار ستوره"  الداعمة للقضية الفلسطينية وللحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة، مؤكدة على أهمية دور وكالة (أونروا)، في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير أبسط الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهم، بالإضافة كونها المؤسسة الدولية الوحيدة، الشاهدة على لجوء الشعب الفلسطيني، وعلى حقه في العودة وفقا  للقرار الأممي  194، حيث تم تأكيده في قرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتطالب دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،  الجالية الفلسطينية والعربية في النرويج، وجميع المواطنين الأحرار بالتصدي لهذه الحملات الإعلامية المشبوهة التي تقف ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى تصفية قضية اللاجئين.

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