شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد يتفقد سير العمل بمدينة بيت لحم الصناعية ومؤسسة الحرفيين للتجارة العادلة

وزير الاقتصاد يتفقد سير العمل بمدينة بيت لحم الصناعية ومؤسسة الحرفيين للتجارة العادلة
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع
الاستثمار والمدن الصناعية خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، سير الأعمال في مدينة بيت لحم الصناعية الواقعة على مساحة 195 دونم.

واطلع العسيلي على سير العمل في المدينة الصناعية والقدرة الإنتاجية للمصانع في مختلف القطاعات، والجهود المبذولة لاستكمال العمل على تطوير المرحلة الثانية للمدينة الصناعية.

وبين الرئيس التنفيذي للهيئة هيثم الوحيدي انه جاري العمل على تطوير المرحلة الثانية وأجزاء من المرحلة الثالثة للمدينة الصناعية، وسيتم الشروع في بناء بعض المصانع في المراحل المطورة حديثا من خلال استقطاب مستثمرين جدد سيقومون بإنشاء مصانعهم أو نقلها إلى المدينة الصناعية.

من ناحية تفقد الوزير العسيلي مؤسسة الحرفيين للتجارة العادلة في مدينة بيت لحم التي تتعامل مع نحو 70 مشغل خشب زيتون وصناعات متعددة في الصناعات التقليدية، والتعاون مع عدد من المؤسسات التي تنشط في مجال المرأة وجمعيات تعاونية.

وبينت المديرة التنفيذية للمؤسسة سوزان ساحوري مجالات عمل المؤسسة في المساعدة على إيجاد أسواق جديدة لتسويق منتجات الحرفيين والترويج لها على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عقد وفد من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مقر المؤسسة وبحضور ممثلين عن على استراتيجية الوزارة في دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمساعي الحثيثة التي تبذل للنهوض بواقع قطاع الصناعات الحرفية والتقليدية الذي تضرر جراء تداعيات جائحة (كورونا).

ولفت الوزير إلى أهمية التسجيل لدى وزارة الاقتصاد للحفاظ على ديمومتها والتمكن من الاستفادة من خدمات ومشاريع الوزارة لاسيما الترويج على الصعيد الدولي.


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