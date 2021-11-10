شؤون فلسطينية

"التحرير الفلسطينية": مصممون على مواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

"التحرير الفلسطينية": مصممون على مواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة
رام الله - دنيا الوطن
قالت جبهة التحرير الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني الصامد مصمم على مواصلة كفاحه الوطني وتقديم التضحيات حتى دحر الاحتلال البغيض وتحقيق أهدافه ونيل حقوقه المشروعة التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن  والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي، والمتمثلة بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها  القدس.

وأكدت "التحرير الفلسطينية"، في بيان لها بمناسبة مرور 17 عاما على رحيل القائد والرئيس ياسر عرفات " ابو عمار "، والذى يصادف غدا الخميس 11/11 إن شعبنا الفلسطيني الأبي متمسك بنهج زعيمه الخالد  القائم على منظومة كبيرة من قيم البطولة والتضحية والفداء، واستمر في نضاله  بكل قوة وعنفوان واقتدار، نحو حرية شعبه واستقلال وطنه باذلا كل ما يستطيع من اجل الحفاظ على هويته ووحدته الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات .

واستذكرت التحرير الفلسطينية مقولة الشهيد الرمز أبو عمار " أن شعب الجبارين "، سيواصل تصديه لسياسة الحكومات الصهيونية العدوانية  وقراراته العنصرية، القائمة على القتل والتشريد ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وطرد الأهالي من بيوتهم وحصار الشعب اقتصاديا وقرصنة أمواله  ووصم مؤسساته الوطنية والاجتماعية  بالإرهاب وأن المقاومة بكافة أشكالها ستفوت الفرصة على الاحتلال وعلى المتآمرين على الشعب الفلسطيني وأننا لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء ولن تكسر ارادتنا وسنرفع دائما راية العز والشموخ التي رفعها دائما الشهيد الرمز ابو عمار .

وطالبت التحرير الفلسطينية بهذه المناسبة جماهير شعبنا وقيادته بتحمل كل مسؤوليته في إعادة اللحمة والوحدة بين أبناء شعبنا ونبذ الخلافات وتذليل العقبات من أجل تجسيد الوحدة الوطنية واقعا ملموسا على الأرض من خلال انهاء الانقسام وتنفيذ بنود المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات في أجواء صحية وديمقراطية واجراء إصلاحات في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والحفاظ عليها ممثل شرعي ووحيد كما حافظ عليها قائدنا الرمز ياسر عرفات .

أخبار ذات صلة

شعث يكشف أسراراً من حياة الرئيس ياسر عرفات

شعث يكشف أسراراً من حياة الرئيس ياسر عرفات

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدين الحملة الإعلامية التي طالت رئيس الحكومة النرويجي

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدين الحملة الإعلامية التي طالت رئيس الحكومة النرويجي

وزير الاقتصاد يتفقد سير العمل بمدينة بيت لحم الصناعية ومؤسسة الحرفيين للتجارة العادلة

وزير الاقتصاد يتفقد سير العمل بمدينة بيت لحم الصناعية ومؤسسة الحرفيين للتجارة العادلة

وزير فنزويلي لوفد من &#34;الجهاد&#34;: لمسنا رفضاً دولياً كبيراً للعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

وزير فنزويلي لوفد من "الجهاد": لمسنا رفضاً دولياً كبيراً للعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

جامعة بيرزيت: نأسف للأحداث التي جرت بالحرم الجامعي واستمرار إغلاقه الخميس

جامعة بيرزيت: نأسف للأحداث التي جرت بالحرم الجامعي واستمرار إغلاقه الخميس

رام الله: مصرع مواطن في حادث سير

رام الله: مصرع مواطن في حادث سير

هنية: قضية الأسرى على رأس أولويات رئاسة حركة حماس

هنية: قضية الأسرى على رأس أولويات رئاسة حركة حماس

القدس: مقتل شاب من العيسوية إثر تعرّضه للطعن

القدس: مقتل شاب من العيسوية إثر تعرّضه للطعن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدين الحملة الإعلامية التي طالت رئيس الحكومة النرويجي

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تدين الحملة الإعلامية التي طالت رئيس الحكومة النرويجي

&#34;التحرير الفلسطينية&#34;: مصممون على مواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

"التحرير الفلسطينية": مصممون على مواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

وزير فنزويلي لوفد من &#34;الجهاد&#34;: لمسنا رفضاً دولياً كبيراً للعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

وزير فنزويلي لوفد من "الجهاد": لمسنا رفضاً دولياً كبيراً للعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

رام الله: مصرع مواطن في حادث سير

رام الله: مصرع مواطن في حادث سير

هنية: قضية الأسرى على رأس أولويات رئاسة حركة حماس

هنية: قضية الأسرى على رأس أولويات رئاسة حركة حماس

الغانم يطلع الرئيس عباس على سير العمل في سلطة الأراضي والمشاريع

الغانم يطلع الرئيس عباس على سير العمل في سلطة الأراضي والمشاريع

شاهد: رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا يختتم زيارته لفلسطين

شاهد: رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا يختتم زيارته لفلسطين

اللجنة الحكومية الإسرائيلية المختصة بفحص حادثة الهروب من جلبوع تستأنف أعمالها غداً

اللجنة الحكومية الإسرائيلية المختصة بفحص حادثة الهروب من جلبوع تستأنف أعمالها غداً

منوعات

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

تعرض فنان لبناني لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

المدون السعودي مشعل الخالدي يثير الجدل بعد نشر صورة لزوجته دون حجاب

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

درة تنعي جدتها برسالة مؤثرة

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

نقابة الممثلين تكشف سبب وفاة الفنان المصري أحمد خليل

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

حسن شاكوش يرد على قرار إيقافه النهائي عن الغناء

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي بأمر من هاني شاكر

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء بشكل نهائي بأمر من هاني شاكر

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما

وفاة الموسيقار السعودي غازي علي عن عمر يناهز 84 عاما

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

أخر ظهور لأيتن عامر بنحافتها الملفتة.. والجهور يتساءل

عربي

وزير الخارجية الجزائري: آن الأوان لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

وزير الخارجية الجزائري: آن الأوان لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

اعتباراً من الشهر المقبل.. تسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا بين المغرب وإسرائيل

اعتباراً من الشهر المقبل.. تسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا بين المغرب وإسرائيل

صحيفة: العسكريون والقوى السياسية بالسودان يتوصلون لاتفاق بشأن شخصية رئيس وزراء جديد

صحيفة: العسكريون والقوى السياسية بالسودان يتوصلون لاتفاق بشأن شخصية رئيس وزراء جديد

السيسي يعلن دعم مصر لبناء سد ضخم بدولة إفريقية ويوجه رسالة بشأن سد النهضة

السيسي يعلن دعم مصر لبناء سد ضخم بدولة إفريقية ويوجه رسالة بشأن سد النهضة