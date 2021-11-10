"التحرير الفلسطينية": مصممون على مواصلة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة

رام الله - دنيا الوطنقالت جبهة التحرير الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني الصامد مصمم على مواصلة كفاحه الوطني وتقديم التضحيات حتى دحر الاحتلال البغيض وتحقيق أهدافه ونيل حقوقه المشروعة التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي، والمتمثلة بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.وأكدت "التحرير الفلسطينية"، في بيان لها بمناسبة مرور 17 عاما على رحيل القائد والرئيس ياسر عرفات " ابو عمار "، والذى يصادف غدا الخميس 11/11 إن شعبنا الفلسطيني الأبي متمسك بنهج زعيمه الخالد القائم على منظومة كبيرة من قيم البطولة والتضحية والفداء، واستمر في نضاله بكل قوة وعنفوان واقتدار، نحو حرية شعبه واستقلال وطنه باذلا كل ما يستطيع من اجل الحفاظ على هويته ووحدته الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات .واستذكرت التحرير الفلسطينية مقولة الشهيد الرمز أبو عمار " أن شعب الجبارين "، سيواصل تصديه لسياسة الحكومات الصهيونية العدوانية وقراراته العنصرية، القائمة على القتل والتشريد ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وطرد الأهالي من بيوتهم وحصار الشعب اقتصاديا وقرصنة أمواله ووصم مؤسساته الوطنية والاجتماعية بالإرهاب وأن المقاومة بكافة أشكالها ستفوت الفرصة على الاحتلال وعلى المتآمرين على الشعب الفلسطيني وأننا لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء ولن تكسر ارادتنا وسنرفع دائما راية العز والشموخ التي رفعها دائما الشهيد الرمز ابو عمار .وطالبت التحرير الفلسطينية بهذه المناسبة جماهير شعبنا وقيادته بتحمل كل مسؤوليته في إعادة اللحمة والوحدة بين أبناء شعبنا ونبذ الخلافات وتذليل العقبات من أجل تجسيد الوحدة الوطنية واقعا ملموسا على الأرض من خلال انهاء الانقسام وتنفيذ بنود المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات في أجواء صحية وديمقراطية واجراء إصلاحات في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والحفاظ عليها ممثل شرعي ووحيد كما حافظ عليها قائدنا الرمز ياسر عرفات .