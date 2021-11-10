هنية: قضية الأسرى على رأس أولويات رئاسة حركة حماس

رام الله - دنيا الوطنهنّأ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الأسيرين محمد جابر عبده، ومجدي القُبيسي من رام الله، بمناسبة الإفراج عنهما من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام سنوات.وخلال اتصال هاتفي مع الأسيرين المحررين، ثمّن رئيس الحركة صمودهما في وجه غطرسة السجّان، مشيدًا بالاستقبال الجماهيري الحاشد ابتهاجًا بهما بمشاركة الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من كل الفصائل الوطنية والإسلامية.وشدد رئيس الحركة على أن قضية الأسرى على رأس أولويات رئاسة حركة حماس.