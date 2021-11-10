شؤون فلسطينية

هنية: قضية الأسرى على رأس أولويات رئاسة حركة حماس

هنية: قضية الأسرى على رأس أولويات رئاسة حركة حماس
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
هنّأ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الأسيرين محمد جابر عبده، ومجدي القُبيسي من رام الله، بمناسبة الإفراج عنهما من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام سنوات.

وخلال اتصال هاتفي مع الأسيرين المحررين، ثمّن رئيس الحركة صمودهما في وجه غطرسة السجّان، مشيدًا بالاستقبال الجماهيري الحاشد ابتهاجًا بهما بمشاركة الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من كل الفصائل الوطنية والإسلامية.

وشدد رئيس الحركة على أن قضية الأسرى على رأس أولويات رئاسة حركة حماس.

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