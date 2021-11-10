توصية بالتطعيم بلقاح "فايزر" فقط لمن هم تحت 30 عاماً





وبحسب نتائج التحليل الذي أجرته اللجنة الدائمة للتطعيم "سيتكو"، أظهر لقاح (بيونتيك/فايزر) انخفاضا في حدوث حالات التهاب عضلة القلب بالنسبة لهذه الفئة العمرية مقارنة بلقاح (موديرنا).



وتنطبق التوصية باستخدام لقاح (بيونتيك/فايزر) على هذه الفئة العمرية أيضا في حالة الجرعات التعزيزية، حتى لو كانت الجرعات السابقة التي تلقوها من تطوير شركات أخرى.



كما أوصت اللجنة أيضا بتلقيح النساء الحوامل، بصرف النظر عن العمر، بلقاح (بيونتيك/فايزر).



وستذهب مسودة توصية الهيئة الآن إلى الولايات الألمانية ومجموعة أخرى من الخبراء لفحصها وربما لمراجعتها.



رام الله - دنيا الوطنأوصت الهيئة الاستشارية الألمانية للقاحات اليوم بتطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (30 عاماً) ضد فيروس (كورونا) بلقاح (بيونتيك/فايزر) فقط.