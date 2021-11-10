دولي

ألمانيا تسجل ارتفاعاً غير مسبوق في الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

ألمانيا تسجل ارتفاعاً غير مسبوق في الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، تسجيل 39676 إصابة بفيروس (كورونا)، في أعلى حصيلة يومية للإصابات في ألمانيا منذ ظهور الفيروس بها.

وكانت الحصيلة القياسية السابقة قد تم إعلانها الجمعة الماضية وبلغت 37120 حالة، وقبل أسبوع كان عدد الإصابات هو 20398.

ووفقا للمعهد، وصل معدل انتشار الفيروس بين كل 100 ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، إلى مستوى قياسي أيضا عند 232.1 وبهذا يظل المعدل يسجل مستوى قياسيا لليوم الثالث على التوالي، بعدما كان وصل الاثنين إلى 201.1 والثلاثاء إلى 213.7. وكان المعدل قد بلغ 144.6 قبل أسبوع، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وفيما يتعلق بالوفيات، سجلت ألمانيا  236 حالة وفاة في غضون 24 ساعة، مقابل 194 في اليوم قبل أسبوع.

ووفقا لبيانات المعهد، سجلت ألمانيا أربعة ملايين و844054 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) منذ بداية الجائحة. وبطبيعة الحال ربما يكون العدد الإجمالي الفعلي أعلى من ذلك بكثير، حيث لا يتم التعرف على الكثير من الإصابات أو تسجيلها.

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