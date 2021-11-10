شؤون فلسطينية

بتهمة التخابر مع الاحتلال.. القبض على شخص محكوم غيابياً (15 سنة) جنوب شرق القدس

بتهمة التخابر مع الاحتلال.. القبض على شخص محكوم غيابياً (15 سنة) جنوب شرق القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم على شخص محكوم غيابياً (15 سنة)، بتهمة التخابر مع الاحتلال في منطقة جنوب شرق القدس المحتلة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن قوة من المباحث العامة ومركز شرطة جنوب شرق القدس وبمساندة قوة من الأجهزة الأمنية  تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المطلوبين للعدالة منذ سنوات وهو محكوم غيابيا 15 سنة بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أنه تم تسليم المحكوم لجهات الاختصاص من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً. 

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