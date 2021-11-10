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وزير الخارجية الجزائري: آن الأوان لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

وزير الخارجية الجزائري: آن الأوان لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يوم الأربعاء على أنه الأوان قد آن لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وصرح لعمامرة بأن كرسي سوريا يجب أن يعود إليها دون التدخل في سياساتها وفي من يحكمها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد الدبلوماسي الجزائري على أن بلاده لم توافق أصلا في تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، مشيرا إلى أن ذلك لم يسهم ذلك في الحلول.

وتابع لعمامرة قائلا: "والآن سننظر إلى المستقبل".

وأوضح الوزير الجزائري أنهم سيعملون على تقريب وجهات النظر بين الإخوة العرب في القمة العربية والتحلي بقسط من الواقعية.

وبارك لعمامرة زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق، مؤكدا أنه يامل في أن تسهم في تذليل العقبات بين سوريا ودول عربية أخرى لنبلغ هدف جمع الشمل.

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