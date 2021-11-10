اللجنة الحكومية الإسرائيلية المختصة بفحص حادثة الهروب من جلبوع تستأنف أعمالها غداً

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن اللجنة الحكومية الإسرائيلية المختصة بفحص أحداث هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع، تستهل أعمالها غداً الخميس.وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن اللجنة ستستمع الى شهادة عامة بشأن هيكل مصلحة السجون وصلاحياتها من حيزي ماركوفيتش، الذي يتولى منصب رئيس شعبة التخطيط واللوجستيات لدى مصلحة السجون.وكانت الأسرى الستة وهم، محمود ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل انفيعات، قد فروا من سجن جلبوع قبل نحو شهرين ونصف، عبر فتحة نفق تم حفرها في مرحاض السجن.وأعادت قوات الاحتلال اعتقال كلا من الاسيرين العارضة والزبيدي والقادري بعد أربعة أيام من فراهم بمدينة الناصرة، فيما أعيد اعتقال كممجي وانفيعات بعد 13 يوماً من فرارهم، في مدينة جنين.