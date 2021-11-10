اعتباراً من الشهر المقبل.. تسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا بين المغرب وإسرائيل



وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها، أن إطلاق هذا الخط يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، ويهدف كذلك إلى تمكين السياح ورجال الأعمال من السفر بين المغرب وإسرائيل مباشرة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، عن إطلاق خط جوي مباشر بين ‎الدار البيضاء وتل أبيب اعتباراً من 12 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.وسيتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وتستغرق كل رحلة حوالي خمسَ ساعات ونصفَ الساعة.